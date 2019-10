To nye pågrepet etter lastebiltragedien i England

Det melder britiske medier.

Det skjer samtidig som politiet og rettsmedisinere har startet obduksjonen av likene som ble funnet i kjølecontaineren onsdag. De 39 personene er ennå ikke identifisert, men politiet tror de er kinesiske statsborgere.

SIMON DAWSON, REUTERS/NTB SCANPIX

Leter i flere land

Folk i nabolaget hadde funnet henslengte pass og sett at grupper med migranter ble flyttet fra lastebiler til busser ved havneområdet. Men ifølge The Times førte ikke observasjonene til bedre kontroll. Onsdag ble 39 mennesker, trolig kinesiske statsborgere, funnet døde i en frysecontainer på et industriområde ved Grays i Essex.

Nå foregår det en intens etterforskning, den største i Essex-politiets historie, for å finne ut hvem som er ansvarlig for tragedien. De nøster nå opp i både traileren og konteinerens bevegelser.

Kjølecontaineren hadde blitt fraktet til Storbritannia fra Zeebrugge i Belgia. Styrelederen for havnen i den belgiske byen, Dirk De Fauw, tror de 39 døde alt før de kom til Storbritannia fordi frysevognen som regel er forseglet før den kommer til den belgiske havnen. Spørsmålet er hvor den har vært og hvor den kom fra?

Sjåføren av traileren, en mann fra Nord-Irland, er pågrepet. Ifølge britiske medier skal han ha svimt av da han han åpnet bakluken på containeren og så de døde. Men dette er ikke bekreftet av politiet.

Fredag ble to nye personer pågrepet i saken. Ifølge BBC ble en mann og en kvinne, begge 38 år, fra Cheshire pågrepet. De skal være siktet for drap og menneskehandel.

FRANCOIS LENOIR, REUTERS/NTB SCANPIX

Undersøker nettverk

Tragedien minner britene om det som skjedde for 19 år siden. I 2000 ble en container med 58 kinesere funnet i den engelske havnebyen Dover, også den kom via Zeebrugge. De hadde prøvd å komme seg ut av lastebilen som skulle frakte tomater, men luften tok slutt og bare to av dem overlevde.

Da ledet etterforskningen frem til et kriminelt nettverk med forgreninger til flere land og koblet til kinesiske menneskesmuglere, såkalte «slangehoder» i Europa, ifølge The Independent.

De britiske etterforskerne har så langt ikke identifisert de 39 døde som ble funnet denne uken, utover at de trolig er kinesiske. Det er derfor for tidlig å si hvorfor de kom til Storbritannia.

Den nasjonale enheten for etterforskning av alvorlig kriminalitet, National Crime Agency, er koblet på saken for å finne ut om et organisert nettverk står bak.

I følge en rapport som det britiske innenriksdepartementet skrev i fjor, er kinesere den fjerde største nasjonaliten blant ofre for det som omtales som moderne slaveri i Storbritannia.