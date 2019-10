Regn slukker noen av skogbrannene i Bolivia

Regnværet har lagt store deler av den tropiske savannen Chiquitania i det østlige Bolivia under vann, og satellittbilder viser at det ikke lenger er noen branner i området, ifølge myndighetene i Santa Cruz.

Santa Cruz-provinsen har vært hardest rammet i Bolivia av skogbranner som startet i mai og ble mer intense i august. Millioner av hektar tropisk skog har brent ned de siste månedene.

Miljøvernere har anklaget president Evo Morales for å være medansvarlig for brannene etter at han oppfordret bønder til å brenne skog og beiteland for å utvide jordbruksproduksjonen.

Etter hvert som brannene tok overhånd, ble en Boeing 747 og et Iljusjin-fly med vanntanker satt inn i slukkingsarbeidet, sammen med helikoptre, 5.000 brannmenn, soldater og politi.

I Brasil har president Jair Bolsonaro fått skylden for at det har vært langt flere store branner i Amazonas i år enn de siste årene.