FBI: Seriedrapsmann har drept minst 50 mennesker

Det føderale politiet har bekreftet 79 år gamle Samuel Littles involvering i minst 50 drap. Men tallet er lavt sammenlignet med det Little selv hevder. Han har sagt at han stått bak 93 drap i perioden fra 1970 til 2005.

Selv om FBI ikke har kunnet knytte ham til mer enn 50, er det grunn til å tro at hans innrømmelse er troverdig, medgir FBI.

– Mange av hans ofres dødsfall var i utgangspunktet koblet til overdoser, eller knyttet til ulykkesrelaterte eller ikke fastslåtte årsaker. Noen lik ble aldri funnet, skriver FBI på et nettsted som politiet har laget om seriemorderen. Der er det lagt ut videoopptak hvor Little forteller om drapene, og tegninger som han selv har laget som viser folk han hevder å ha drept.

Little ble fengslet på livstid i 2014 etter å ha blitt dømt for tre drap.

– Selv om han allerede sitter i fengsel, mener FBI at det er viktig å oppnå rettferdighet for hvert eneste offer, slik at vi kan avslutte så mange saker som mulig, sier FBIs krimanalytiker Christie Palazzolo.

Samuel Little, også kjent som Samuel McDowell, har vært bokser. Han ble første gang pågrepet i 2012 på et senter for hjemløse i delstaten Kentucky og utlevert til California på en narkotikarelatert tiltale.

I California ble hans DNA knyttet til tre uløste drapssaker, som førte til at han ble dømt i 2014 for drap på tre kvinner i Los Angeles mellom 1987 og 1989.