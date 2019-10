Trump-granskerne avslører sin taktikk: Kreve innsyn i alt og anta det verste hvis de blir motarbeidet

Demokratene i Representantenes hus som gjennomfører en riksrettsgranskning av president Donald Trump, er redde for at Det hvite hus vil hale ut saken.

På en pressekonferanse onsdag la lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, og granskningsleder Adam Schiff frem sin strategi for de neste ukene og månedene.

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere komiteer i Representantens hus mistenkt for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale Trump 25. juli hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og et varsel fra en ansatt i USAs etterretning. Trump vedgår at han ba Ukraina granske Biden og hans sønn for korrupsjon, men avviser at han har gjort noe galt.

Slik er taktikken

– Vi ønsker ikke at denne saken skal trekke ut i tid. I administrasjonen må de vite at forsøk på å undergrave etterforskningen vil ble ansett som en styrking av vår sak, sa Adam Schiff, leder for etterretningskomiteen i Representantens hus.

Taktikken deres er med andre ord omtrent slik:

Å be om å få utlevert alle relevante dokumenter på en gang.

Hvis Det hvite hus nekter, vil de komme med en formell stevning av Det hvite hus.

Hvis regjeringen fortsatt nekter, er planen ikke å gå til domstolene for å få håndhevet stevningen. Det vil ta for lang tid, mener de.

I stedet vil de gå ut fra at dette er bevis for at anklagene er sanne og at administrasjonen nekter å samarbeide fordi den vil skjule alvorlige lovbrudd.

I så fall vil riksrettsgranskerne utferdige egne tiltalepunkter som handler om motarbeiding av riksretten.

– Behandle Trump rettferdig

Kongressleder Nancy Pelosi sier de skal opptre med verdighet og behandle presidentens forsvar på en rettferdig måte. Hun lot det likevel ikke være tvil om at hun mener at de bevisene som er kjent, taler mot Trump.

Antydet forræderi fra gransker

Trump kommenterte Ukraina-saken da han onsdag møtte pressen i forbindelse med et møte med Finlands president Sauli Niinistö i Det ovale kontor. Han kommenterte ikke demokratenes taktikk, men fortsatte å kritisere Schiff i tråd med det han har gjort de siste dagene.

Schiff har parodiert samtalen Trump hadde med Ukrainas president på en slik måte at Trump hørtes ut som en mafiasjef.

– Det var en perfekt samtale. Det Schiff gjorde, burde vært kriminelt. Han burde vært tvunget til å gå av, sa Trump.

Presidenten antydet også – slik han har gjort flere ganger de siste dagene – at Schiff burde vært etterforsket for forræderi.

Gikk ut på Twitter

Allerede mens de to demokratiske toppolitikerne holdt pressekonferanse, begynte han å svare dem på Twitter.

Der kritiserte han Nancy Pelosi for ikke å gjøre noen ting med viktige saker for velgerne, men bare være opptatt av å vinne et valg gjennom riksrett.

Han kaller Schiff en drittsekk (lowlife) som ikke kan sammenlignes med en sterk og smart person som Trumps utenriksminister Mike Pompeo. Schiff uttrykte på pressekonferansen uro over at Pompeo fraråder diplomater å møte frivillig i komitéhøringer.

Trump mener «demokratene som ikke gjør noe, burde konsentrere seg om å bygge landet, ikke kaste bort alles tid og energi på pissprat».

Anklaget Biden for korrupsjon

På pressemøtet med finnene påsto Trump også at hans rival Joe Biden og dennes sønn Hunter er korrupte og at det er ingen andre han heller vil møte i et presidentvalg enn Joe Biden.

Biden er den som foreløpig ligger best an til å bli Trumps utfordrer i valget neste år.

I den omstridte samtalen med Ukrainas president i juli ba Trump ukrainerne granske forhold rundt Bidens sønn da han var styremedlem i et ukrainsk kraftselskap. Trump-kampanjen antyder i reklamekampanjer at Biden brukte sin stilling som visepresident for å stoppe korrupsjonsetterforskning av sønnen i Ukraina.