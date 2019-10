Joe Biden gjør byks på måling. Leder kampen om velgerne.

En måling Reuters /Ipsos har gjort, viser at 21 prosent av de spurte demokratiske og uavhengige velgerne sier de ville ha stemt på Joe Biden, en økning på 3 prosentpoeng fra en lignende måling fra september.

Den kandidaten som nest flest ville ha stemt på, er Vermont-senator Bernie Sanders. Han får 16 prosent av stemmene på målingen. 15 prosent sier de ville ha stemt på senator Elizabeth Warren fra Massachusetts.

5 prosent sier de ville ha stemt på borgermester Pete Buttigieg i South Bend i Indiana, mens kongressmannen Beto O'Rourke fra Texas får 3 prosent på målingen.

Målingen viser også at Biden langt fra kan ta det for gitt at han blir nominert. For 1 av 5 i samme måling sier de ikke har bestemt seg for hvem de vil stemme på, og nesten 2 av 3 sier de fortsatt kan endre mening.

Målingen ble utført 17. og 18. oktober. Feilmarginen er på rundt 4 prosent.