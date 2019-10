Franske myndigheter: Ingen tegn til ekstremisme hos knivangriper

Knivangrepet skjedde ved 13-tiden torsdag ettermiddag. Etter at han drepte fire kolleger, og alvorlig såret en femte, ble gjerningsmannen skutt og drept i hovedkvarterets gårdsrom.

Kort tid etterpå ble det kjent at mannen, som selv var ansatt i politiet, hadde konvertert til islam i løpet av de siste to årene.

– Det faktum at noen konverterer til islam er ikke et automatisk tegn på radikalisering, sier Sibeth Ndiaye, som er talsperson for den franske regjeringen.

Hun advarer mot spredning av falske rykter på sosiale medier.

– Man er nødt til å se på presise fakta. Det er det som den pågående etterforskningen gjør nå, sier hun og legger til at et eventuelt terrorist-motiv «selvsagt ikke er utelukket».

Den 45 år gamle gjerningsmannen hadde jobbet i politiet siden 2003. Han ble født på den franske øya Martinique i Karibia og flyttet til Paris for mange år siden.

Mannens hustru har fortalt i avhør at hennes mann hørte stemmer i hodet kvelden før angrepet, ifølge franske medier.