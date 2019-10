Saken oppdateres.

Litt før kl. 12 torsdag formiddag kom nyheten britene har ventet på i nesten tre og et halvt år: En ny brexit-avtale er i boks!

– Vi har fått en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen, sa en gledestrålende Boris Johnson på vei ut av statsministerboligen i Downing Street.

Men for dem med litt lengre hukommelse: For vel et år siden kom også Theresa May tilbake fra Brussel med en brexit-avtale. Alle vet hvordan det gikk.

Alastair Grant, AP

Utenfor Downing Street ventet bilkortesjen som skulle ta Johnson til flyplassen og til Brussel. Han er ventet å ankomme Brussel i løpet av ettermiddagen.

EU-toppmøtet starter klokken 15.00 og brexit er første post på programmet.

I morgentimene var det lenge uvisst om det i det hele tatt ble noe brexit på dagens møte. Det la seg mørke skyer over Downing Street det nordirske unionistpartiet, som er De konservatives støtteparti, igjen snudde og avviste avtalen.

Det nordirske partiet var «om bord» helt til dagslyset kom i London. Da skal partiet ha mistet sin «sin vetorett» – ett av de vanskeligste punktene i avtalen.

Lettet og lykkelig

I Brussel var det en blanding av lettelse og utmattelse.

EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, var lykkelig over endelig å være i mål.

– Hvor det er vilje, er det en avtale – og vi har en! Den er rettferdig og balansert for EU og Storbritannia og den bekrefter vår vilje til å finne løsninger, skriver Juncker på Twitter.

Men det var EUs forhandlingsleder brexit, Michel Barnier, som fikk æren av å presentere den endelige avtalen for et nærmest hysterisk pressekorps i auditoriet i Berlaymont-bygningen, EU-kommisjonens mektige hovedkvarter.

Francisco Seco, AP

– Vi har nådd enighet med den britiske regjeringen om en velordnet uttreden av Storbritannia fra EU, og også om rammeverket for det fremtidige forholdet, sa Barnier.

– Dette er resultatet av intenst arbeid, påpekte han og ba journalistene om unnskyldning for at de har måttet vente så lenge på konklusjonen.

Avtalen består av to tekster, en avtale om vilkårene for skilsmissen og en politisk erklæring om rammene for det fremtidige forholdet.

Fakta: Brexit 23. juni 2016 stemte et flertall i Storbritannia for at landet skulle forlate EU. Datoen for bruddet er satt til 31. oktober 2019, etter at den to ganger er blitt utsatt. Parlamentet i Storbritannia vedtok i september en lov som instruerer regjeringen til å be EU om en ny utsettelse dersom ingen utmeldingsavtale er på plass innen 19. oktober. Avtalen som nå er fremforhandlet mellom partene må godkjennes av parlamentet før den kan tre i kraft. En eventuell ny utsettelse av brexit er kun mulig hvis EUs medlemsland enstemmig godkjenner det.

Her er avtalen

Straks etter at Michel Barnier tok ordet, ble avtalen offentliggjort på EUs offisielle nettsider.

Dette er de viktigste punktene:

EU har gått med på å endre den omstridte avtalen om grensen mellom Irland og Nord-Irland. Til gjengjeld må Nord Irland forbli i EUs indre marked med samme tolltariffer. EUs merverdi-regler, altså VAT, vil gjelde for Nord Irland. Storbritannia, på vegne av EU, være ansvarlig for å administrere og kreve inn merverdiavgiften. Det skal innføres spesielle regler for noen typer varer. Det vil bli regelmessige toll- og avgiftssjekker på grensen mellom Storbritannia og Nord-Irland. Det vil altså bli en «grense i Irskesjøen» mellom Storbritannia og Irland/ Nord Irland. Avtalen skal revideres av en felles komité, men ingen parter vil få veto.

Sterk motstand i London

Seiersrusen over at en avtale er nådd, kan bli kortvarig for Boris Johnson.

Det gikk ikke mange minutter før både Labour og DUP sa nei til avtalen. Sistnevnte er støtteparti for De konservative i parlamentet, og Johnsen er avhengig av dem for å ha et flertall i ryggen.

Allerede lørdag møtes Det britiske parlamentet. Det kan bli en kræsjlanding for Boris Johnson.

For dem som husker Theresa Mays møte med Underhuset – nå er det Boris Johnsons tur til å møte motstand. Mays avtale ble som kjent nedstemt tre ganger.

De mest sannsynlige utfallene

1) Boris Johnson får en avtale og avtalen blir vedtatt i Parlamentet:

Når det nå foreligger en avtale, må følgende skje: Boris Johnson har ikke flertall. Han er avhengig av at det lille, nord-irske støttepartiet DUP. Han må også ha hele sitt parti i ryggen, noe Theresa May aldri hadde.

De euroskeptiske rebellene i partiet, den såkalte European Research Group (ERG) med Jacob Rees-Mogg i spissen, må støtte avtalen. I tillegg må de 20 konservative representantene Boris Johnson «ekskluderte» fra partigruppen, velge å støtte ham. Nå er det allerede klart at DUP trolig kommer til å stemme ned avtalen.

2) Parlamentet stemmer for Johnsons avtale, men med forbehold:

Når Boris Johnson kommer hjem med en avtale, kan han også få flertall om utbrytere fra Labour stemmer for avtalen. Et mulig utfall er at deler av opposisjonen stemmer for avtalen, men bare dersom den inneholder en klausul om at det må holdes en folkeavstemning om forhandlingsresultatet samtidig.

3) Parlamentet velger å stille mistillitsforslag mot Johnson.

Da går det mot nyvalg i Storbritannia, og også trolig ny folkeavstemning.