Han måtte gå etter 519 dager som en av Trumps nærmeste. Nå varsler han store avsløringer om presidenten.

Forlaget Simon & Schuster markedsfører boken slik: «Dette er boken Donald Trump ikke vil at du skal lese.» Forlaget og forfatteren har nemlig ligget i konflikt med Det hvite hus siden bokplanene ble kjent.

Har så president Trump noe å bekymre seg for når innholdet i boken The Room Where It Happened: A White House Memoir kommer ut? Ifølge reklamen kan det se slik ut.

Da Trump møtte pressen mandag kveld norsk tid, sa han at Bolton bryter loven hvis han gir ut boken. Trump hevdet videre at samtaler mellom han og Bolton var gradert informasjon.

– Gjenvalg det eneste viktige

Her er noe av det som påstås og gjennomgås i memoarene:

Bolton beskriver presidentens angivelig «selvmotsigende» og «vilkårlige» beslutningsprosess.

Bolton ble forbløffet over at det eneste som betød noe, var gjenvalg, også om det skulle svekke eller sette nasjonen i fare: «Jeg har vondt for å peke på en eneste Trump-beslutning som ikke var drevet av hvordan den ville påvirke gjenvalg», skriver Bolton i boken.

Han mener kongresspolitikerne forsømte seg da de snevret riksrettssaken inn til bare å handle om Ukraina: Lignende overtredelser skjedde på alle områder av utenrikspolitikken. Ifølge forlaget dokumenterer Bolton i boken spesifikt andre eksempler og forsøk på å slå alarm.

Trakk USA fra Iran-avtale

Da Trump våren 2018 utpekte Bolton til sin nye nasjonale sikkerhetsrådgiver, grøsset USAs venstreside. Mange utenrikspolitiske observatører stusset over utnevnelsen. I motsetning til Trump, som vanligvis helst vil hente amerikanske soldater hjem, er Bolton kjent som en utenrikspolitisk hauk.

Han har i flere tiår ivret for en politikk der USA skal bidra til regimeskifter. Blant annet var han en av de ivrigste som presset på for Irak-invasjonen i 2003. Våren 2018, kort tid etter at Bolton kom inn i Det hvite hus, trakk USA seg fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

Fakta: John Robert Bolton Republikansk politiker, advokat og utenrikskommentator. Født i 1948 og oppvokst i Baltimore. Jurist fra Yale-universitetet. Hadde stillinger i regjeringsapparatet under Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush og Donald Trump. Var USAs FN-ambassadør i 2005–2006. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver fra 9. april 2018 til 10. september 2019.

«Hektet på kaos»

I sitt halvannet år i Det hvite hus møtte Bolton Trump nesten daglig. Ifølge forlaget viser forfatteren frem en «president som var hektet på kaos, som omfavnet våre fiender og avviste våre venner og var dypt mistenksom mot sin egen regjering».

Han mener dette ledet til riksretten. Ifølge Bolton trodde Trump at utenrikspolitikk er som å inngå en eiendomshandel, og at det handler om personlige relasjoner, om TV-artisteri og å fremme personlige interesser.

Reuters/NTB scanpix og Simon & Schuster

Omtalte sak som «narkohandel»

Da varselet om Ukraina-saken sprakk i september 2019, var Boltons tid i Trump-administrasjonen ute. Saken der Trump ble anklaget for å ha forsøkt å presse Ukraina til å hjelpe ham i 2020-valgkampen, førte til riksrettssak.

Bolton skal ha omtalt Ukraina-saken som «en narkohandel» og Trump-advokat Rudy Giuliani som «en håndgranat».

De demokratiske anklagerne håpet å få Bolton som vitne, men mislyktes. Bolton sa etter hvert at han ville vitne hvis han fikk en stevning, men for få republikanere ville innkalle ham.

Misfornøyde demokrater

Demokrater er lite imponert over at Bolton nå skal tjene penger på avsløringer månedsvis etter at riksrettssaken er over og presidenten frikjent.

– Da landet trengte ham mest, vil historien vise at han heller valgte å selge bøker, sier Mike Quigley, medlem av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Norm Eisen, advokat for justiskomiteen og demokrat, sier det slik:

– John, vi tryglet deg om å vitne for riksretten. Vi prøvde alt helt til siste minutt av rettssaken. Du nektet hardnakket. Nå vil du at vi skal synes synd på deg og kjøpe boken din? Glem det, sier Eisen.

Kranglet om manus i måneder

Den dårlige stemningen mellom Bolton og Trump kom raskt til overflaten i fjor høst. Trump påsto han hadde sparket rådgiveren, mens Bolton sa han hadde tilbudt sin avgang.

I romjulen sendte Bolton sitt bokmanus inn til Det nasjonale sikkerhetsråd for godkjennelse. Dette er vanlig praksis. Slik sikres det at tidligere embetspersoner som skriver bok, ikke avslører gradert informasjon.

Prosessen ble imidlertid svært detaljrik. Bolton skal ha brukt nesten fire måneder på å gå gjennom de over 500 sidene setning for setning med en medarbeider i Det nasjonale sikkerhetsrådet. I april skal han ha fått en muntlig godkjennelse om at alt da var OK, men senere skal boken ha blitt forsøkt blokkert og forsinket.

Senest i forrige uke fikk forlagets advokat brev om at Det hvite hus fortsatt hadde innvendinger som gjaldt graderte opplysninger. Nå har imidlertid forlaget kunngjort at de publiserer boken 23. juni.