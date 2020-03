En talsmann for brannvesenet anslår at jenta var seks eller sju år gammel. Hun ble funnet etter en brann i to containere som det bor folk i. Også flere telt ble ødelagt.

Ifølge nettstedet Greek Reporter gjør sterk vind slukkingsarbeidet vanskelig. Det er ikke kjent hvordan brannen startet.

Moria er den største flyktningleiren i Hellas. Den er svært overfylt, og mange bor i telt utenfor gjerdet rundt leiren.