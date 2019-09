Kinesiske medier: Forsøk på skille Hongkong fra Kina vil bli knust

Det er den statskontrollerte avisen The China Daily som skriver at Hongkong er en uatskillelig del av Kina og at ethvert forsøk på løsrivelse «vil bli knust», skriver nyhetsbyrået Reuters.

Avisen skriver at søndagens demonstrasjoner var bevis på at utenlandske myndigheter sto bak demonstrantene ettersom de etter aksjonene gikk til det amerikanske konsulatet for å be om hjelp til å etablere demokrati i Hongkong.

Advarsel

Sentrale myndigheter i Beijing har advart demonstrantene mot å tøye makthavernes tålmodighet.

– Hongkong er en uløselig del av Kina – og det er et faktum ingen bør utfordre, ikke demonstrantene og ikke de utenlandske aktørene som spiller sitt skitne spill, skriver China Daily på lederplass mandag.

I en separat nyhetsmelding mandag skriver Kinas statlige nyhetsbyrå Xinhua at Hongkong risikerer å betale en høyere pris enn den allerede har gjort dersom ikke situasjonen endrer seg.

Wong arrestert

Søndag ble en av opposisjonsbevegelsens ledere i Hongkong, Joshua Wong, arrestert kort før han skulle reise til Tyskland. Wongs advokat sa at 22-åringen ble pågrepet på flyplassen og anklaget for å ha brutt kausjonsbetingelsene etter at han i forrige måned ble løslatt fra fengsel.

22-åringen uttalte selv at pågripelsen må ha vært en feiltakelse, siden reisen til Tyskland og USA var godkjent av retten. Han regner med å bli løslatt igjen etter et rettsmøte mandag.