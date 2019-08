270 millioner indere ut av fattigdom, men rådyre egg og bananer på hoteller skaper reaksjoner

Det hele startet 22. juli. Rahul Bose, en kjent indisk skuespiller, regissør og tidligere rugbyspiller, la ut en film av seg selv på Twitter. I videosnutten viser han seerne rundt i en velutstyrt suite på luksushotellet Marriott i byen Chandigarh.

– Jeg var i treningssenteret og ba om to bananer. Sjekk regningen, sier han og filmer kvitteringen. Den viser en sluttsum på 442,50 rupier – tilsvarende omtrent 55 kroner.

I norske dagligvareforretninger koster en banan omtrent en femmer.

Rahul Bose-øyeblikk

– De er for gode for meg. Godt jobbet, J.W. Marriott, sier han spydig. På Twitter la han til emneknaggene #kaliumforkonger og «hvordanbliveltrentogblakk.

Dette fikk mediene og Twitter-brukere på glid. På sosiale medier publiserte folk sine egne Rahul Bose-øyeblikk. Der meldte de fra om det de synes er grovt overprisede varer eller tjenester. Et jernbaneselskap benyttet anledningen til å bruke saken i reklamen sin: For tre rupier mer enn bananregningen kunne du besøke en rekke historiske turiststeder.

Færre fattige, men større ulikhet

Selv om hele 270 millioner indere er brakt ut av fattigdom det siste tiåret, vekket likevel de dyre bananene oppsikt. Fremdeles lever 370 millioner indere i fattigdom, ifølge FN-tall.

Regningene illustrerer også voksende forskjeller i landet. De siste tre tiårene har 1-prosenten med høyest inntekt økt sin andel av inntektene. Den halvparten av befolkningen som tjener minst, har redusert sin andel. I 2000 hadde landet ni dollarmilliardærer. Nå er det 119, ifølge World Economic Forum.

Det aktuelle luksushotellet gikk for øvrig på en skrell og måtte betale bot på 3000 kroner etter spetakkelet – ikke for ågerpriser, men skattefusk. Regningen viste nemlig at de hadde lagt til moms på et momsfritt produkt.

Kjøpte to kokte egg

Nå er det en ny hotellregning som egger opp folk. Kartik Dhar, en dokumentarfotograf, publiserte sin restaurantregning fra Four Seasons i Mumbai.

2 eggs for Rs 1700 at the @FourSeasons Mumbai. @RahulBose1 Bhai Aandolan karein? pic.twitter.com/hKCh0WwGcy — Kartik Dhar (@KartikDhar) August 10, 2019

Ifølge regningen måtte han ut med 1700 rupier – drøyt 200 kroner – for to kokte egg.

– Bror, la oss protestere, skrev han i en twittermelding til Bose.

– Kokt i kildevann

Meldingen har utløst en rekke skriverier og en lang rekke hardkokte kommentarer på Dhars Twitter-profil. En refser Dhar for å være useriøs og minner om at man på et luksushotell også betaler for mange andre ting enn selve varen.

En annen har imidlertid klekket ut en lystig bemerkning til nettopp dette poenget.

– Kokken som tilberedte egget ditt, kom fra Frankrike, og det er kokt i kildevann med rosa himalayasalt. De brukte sterilisert bestikk og dekketøy og serverte det på ulastelig manér. Helt og holdent verdt prisen, lyder kommentaren.