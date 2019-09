Det internasjonale samfunnet er bekymret. Dyre- og naturvernorganisasjoner har protestert. Nå kan det være for sent. I sommer begynte byggingen av et enormt og svært omdiskutert vannkraftverk i Tanzania.

Kraftverket som har fått navnet Stieglers Gorge hydroelektriske kraftstasjon, skal bygges på Rufiji-elven midt i Afrikas største viltreservat, Selous.