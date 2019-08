Mandag ettermiddag holdt Donald Trump en pressekonferanse om masseskytingen som skjedde i El Paso og Ohio i helgen.

– Jeg har i dag bedt justisdepartementet foreslå lovgiving som sikrer at de som begår hatkriminalitet og massedrap, blir dømt til døden, og at straffen fullbyrdes raskt, besluttsomt og uten årelange og unødvendige forsinkelser, sa Trump.

Han sa at USA må stå sammen i å fordømme rasisme, fordommer og hvit nasjonalisme.

– Vår nasjon må fordømme hvit overmakt, sa Trump.

Han påpekte hvordan internettbruk og videospill kan være veier inn i radikalisering.

– Vi må stoppe glorifiseringen av vold i samfunnet vårt, sa Trump, og tok til orde for at et oppgjør med voldskulturen nå må skje.

– Mental sykdom trykker inn avtrekkeren

En sentralt anliggende for Trump, er videre å hindre mentalt syke fra å kjøpe våpen.

– Mental sykdom og hat trykker inn avtrekkeren, ikke våpenet selv, sa presidenten.

– Vi må forsikre oss om at de som blir vurdert å utgjøre en alvorlig risiko for offentligheten, ikke har tilgang på våpen. Og hvis de har det, må disse våpnene kunne tas fra dem i en rask prosess.

Trump ba om tiltak på tvers av partigrensene for å få bukt med masseskytingene, blant annet gjøre det enklere å sperre inne alvorlig mentalt syke personer.

Presidenten oppfordret avlutningsvis demokrater og republikanere til å samarbeide om å løse samfunnsutfordringen de nå står overfor.

29 drepte, mer enn 42 skadede

Helgens to masseskytinger i byene Dayton og El Paso i USA etterlater seg 29 drepte og mer enn 42 skadede. En av gjerningsmennene delte høyreekstremistiske og rasistiske synspunkter på sosiale medier før angrepet.

Den første skytingen fant sted på et kjøpesenter i El Paso i Texas lørdag 3. august. Patrick Wood Crusius ble kort tid senere pågreget av politiet, og er den eneste som er mistenkt i saken.

Søndag 4. august begynte en mann å skyte i et godt besøkt utestrøk i Dayton, Ohio. På kort tid drepte gjerningsmannen ni personer, før han selv ble skutt og drept av politiet.

Connor Betts (24) er identiteten til den mistenkte. Betts søster, Meghan Betts (27), var et av ofrene i søndagens skyteepisode.

Les mer: Dette vet vi, og dette vet vi ikke om masseskytingene i Ohio og Texas

Saken oppdateres.