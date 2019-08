To norske statsborgere fra Rogaland pågrepet i Tyrkia

Dagbladet skriver at mennene, som er av tyrkisk opphav og er godt voksne, jobber som taxisjåfører og er bosatt i Rogaland.

Mennene er pågrepet for angivelig å ha tilknytning til den forbudte kurdiske organisasjonen PKK, som er ansett som en terrororganisasjon av Tyrkia, USA og EU.

Den ene mannen ble pågrepet i den nordvestlige provinsen Bursa 27. juli. Ifølge kilder til det statlige nyhetsbyrået Anadolu skal mannen ha hatt ansvaret for gruppens organisatoriske virksomhet i Norge og Europa. Den andre mannen ble pågrepet 22. juni, skriver Dagbladet. Han blir beskyldt for å ha drevet virksomhet for PKK i Norge.

Begge mennene er ifølge avisen aktive i en norsk organisasjon som følger en egen kurdisk stat, slik PKK også kjemper for.

– Vi er kjent med at to personer bosatt i Sørvest politidistrikt er fengslet i Tyrkia. Saken håndteres av UD, sier PST-leder Stig Ledaal i Sørvest politidistrikt til Dagbladet.