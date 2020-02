Tyrkiske soldater ruller inn i Syria. Faren for en storkrig øker.

En avtale mellom Tyrkia og Russland skulle holde Bashar al-Assad i sjakk. En storkrig, en humanitær katastrofe og en ny stor flyktningstrøm til Tyrkia skulle unngås.

Nå er det fare for at alt rakner.

Den syriske hæren har med russisk hjelp presset på for å erobre stadig større deler av Idlib-provinsen i det nordvestlige hjørnet av Syria. President Assad har nemlig en ambisjon om å knuse opprørerne fullstendig og igjen ta kontroll over hele landet.

Idlib som ligger nordvest i Syria, er opprørernes siste skanse.

Stedet alle opprørerne ble sendt til

Gjennom flere år var Assads taktikk å la opprørere som var i ferd med å bli nedkjempet, få fritt leide til Idlib. Nå som Idlib står for fall, har opprørerne og 3 millioner sivile bare ett sted de kan rømme til: Tyrkia.

Som kartene nedenfor viser, har opprørernes område ved Idlib blitt bortimot halvert i forbindelse med at den syriske hæren har jobbet for å erobre den viktige M5-veien mellom Aleppo og det sentrale Syria. En halv million mennesker er nå på flukt i Idlib.

Fem tyrkiske soldater drept mandag

Tyrkia frykter en ny stor flyktningstrøm fra Syria og har engasjert seg militært i Idlib. Nå er det fare for at området blir slagmark i en krig mellom Syria og Tyrkia. Syv tyrkiske soldater og én sivilt ansatt ble drept av syrisk artilleri forrige helg. Tyrkia svarte med et artilleriangrep som skal ha drept flere titalls syriske soldater. Mandag angrep den syriske regjeringshæren en tyrkisk observasjonspost i Syria.

Fem tyrkiske soldater ble drept, mens fire andre ble skadet, opplyste det tyrkiske forsvarsdepartementet ifølge den tyrkiske TV-stasjonen NTV.

Fakta: Tyrkias involvering i Syria-krigen. Den arabiske våren i 2011 utløste et opprør mot president Bashar al-Assad. Opprøret utviklet seg til en borgerkrig. Tyrkia har lenge støttet opprøret mot Syrias president Bashar al-Assad. Tyrkia har dessuten vært opptatt av å bekjempe det de mener er kurdiske terroristgrupper i Syria. Tyrkia har derfor gjort tre militære fremstøt i Syria: ved Jarablus i august 2016, i Afrin i januar 2018 og i det nordøstlige Syria i oktober 2019. Tyrkia og Russland har flere ganger kommet frem til avtaler som skulle hindre fortsatt krigføring i Idlib, det siste stedet der opprørerne holder stand. Det ble etablert en demilitarisert sone, og Tyrkia og Russland opprettet et titall observasjonsposter. Den syriske hæren har imidlertid fortsatt å presse på for å erobre deler av Idlib, og tyrkiske observasjonsposter er blitt fullstendig omringet av den syriske hæren.

Tyrkia sendte tusenvis av soldater inn i Syria

Tyrkia mener nok er nok og sendte søndag en kolonne med flere hundre militære kjøretøyer inn i Idlib. I løpet av den siste uken har 1240 kjøretøyer og over 5000 tyrkiske soldater blitt sendt inn i Idlib, ifølge Syrian Observatory for Human Rights, en krigsobservatør med base i Storbritannia.

– Vi har en plan B og en plan C, sa den tyrkiske forsvarsministeren Hulusi Akar til avisen Hurriyet søndag. Mandag skjøt tyrkerne med artilleri mot den syriske hæren, ifølge lokale medier.

– Tyrkia ønsker å vise at de mener alvor, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets høgskole.

Samtidig vanskeliggjør de operasjonene til Syria og Russland.

– Syria og Russland må være forsiktigere med hva de bomber. Ved å sende inn så mange soldater, viser Tyrkia dessuten at de har potensial til å gjennomføre motangrep.

Faren for en storkrig er økende

Tyrkiske og syriske styrker skyter altså allerede på hverandre. Men det er ikke blitt erklært noen krig mellom Tyrkia og Syria. Slike krigserklæringer er ikke så vanlig lenger.

Den syriske hærens umiddelbare mål er å erobre M5, den viktige hovedveien mellom det sentrale Syria og Aleppo. Det er noe de nesten har lykkes helt med. Samtidig har de gått forbi og omringet flere av observasjonspostene Tyrkia har etablert i Idlib de siste to årene.

Nå virker det som om Tyrkia har fått nok. De har gitt Assad frist til utgangen av februar med å trekke de syriske styrkene tilbake. «Hvis ikke vil Tyrkia ordne det selv», som president Recep Tayyip Erdogan sier det.

En tilbaketrekning kommer ikke Assad til å gå med på, tror Slensvik. Likevel tror han det er mest sannsynlig at man vil unngå full krig mellom Nato-landet Tyrkia og Syria.

– Alle landene vil unngå en krig. Krigsfaren er ikke stor, men den er økende, mener Slensvik.

Forhandlingene vi ikke hører så mye om

Tyrkia presser nå på for at Russland, president Assads fremste beskytter, skal få Assad til å trekke soldatene sine tilbake. Representanter for Tyrkia og Russland forhandlet gjennom helgen og skulle møtes igjen mandag, melder Anadolu Agency.

– Samtidig foregår det nok også tøffe forhandlinger som vi ikke hører så mye om, mellom Russland og Syria, tror Slensvik.

En av usikkerhetsfaktorene er hvor stor innflytelse Russlands president Vladimir Putin har på sin syriske kollega, Bashar al-Assad.

Det mest sannsynlige er at den syriske hæren gjør ferdig erobringen av M5-veien, og at man deretter får en pause i krigføringen.