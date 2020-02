To ganger på mindre enn en måned har Russland kritisert Norge for Svalbard-politikken.

Først i et brev sendt i anledning 100-årsjubileet for Svalbardtraktaten. I brevet fra den russiske utenriksministeren er russerne misfornøyd med at Norge har lagt restriksjoner på russisk helikopterbruk på Svalbard, samt fiskevernsonen og verneområdene, hvor det er begrenset adgang til å drive næringsvirksomhet. Han liker også dårlig en utvisningspraksis som angivelig kun gjelder russiske borgere.