En norsk kvinne ble da funnet død i leiligheten på Södermalm i Stockholm. En mann i 50-årene er pågrepet, siktet for drap. Dette skjedde onsdag, skriver Aftonbladet.

Avisen skriver at politiet ble varslet like før klokken 13, men at de ikke var på adressen før klokken var rundt 15.30. Da hadde ambulansen allerede vært der.

– Jeg har aldri hørt så fæle skrik før, det hørtes virkelig ut som dødsangst. Nå jeg kom ut på balkongen så jeg en gjenstand, som jeg instinktivt tenkte var en kniv, bli kastet ut fra leiligheten og som landet i bakgården, sier hun til avisen.

Karin Wesslén/TT NYHETSBYRÅN

Expressen: Fant kniv i bakgården

Expressen skriver at politiet ankom leiligheten og der påtraff direktøren blodig. De skriver at en kniv ble funet i bakgården.

Nå har politiet i Stockholm inngitt en anmeldelse på seg selv for tjenestefeil til Avdelingen för särskilda utredningar, tilsvarende den norske Spesialenheten for politisaker.

Avdøde og siktede skal ha vært samboere. Mannen som er pågrepet er ifølge VG direktør i et større selskap.

Siktede er ifølge Expressen en fremgangsrik toppsjef i et selskap som omsetter for flere hundre milioner kroner hvert år.

Maximilian Berg Molin ved påtalemyndigheten i Stockholm, sier til Aftenposten at siktede er pågrepet og under politiets kontroll.

I politiets forvaring

– Jeg kan ikke kommentere hvorvidt han sitter i politiarresten, jeg kan bare si at politiet har ham i sin forvaring og at vi har frist til søndag klokken 12 med å feemme en begjæring om varetektsfengsling, sier Molin.

Han ønsker hverken å svare på om politiet har sikret den antatte drapsvåpenet, om kvinnen bodde i leiligheten der hun ble drept, om siktede har avgitt forklaring eller erkjent forholdet, eller hva slags relasjon avdøde og siktede hadde til hverandre.

– Jeg kan bekrefte at det var en relasjon mellom dem, men kan dessverre ikke si særlig om etterforskningen på dette tidspunktet, annet enn at jeg kan bekrefte at avdøde var norsk statsborger, sier Molin.

I og med at politiet er anmeldt for å ha begått tjenestefeil i forbindelse med varslingen om hendelsen, er Molin også forhindret fra å si hva som skjedde da politiet brukte såpass lang tid på å respondere da en nabo varslet om hendelsen.