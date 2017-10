Macron vil frata Weinstein fransk fortjenstmedalje

Emmanuel Macron sa i en TV-sending søndag at han hadde iverksatt en prosess som kan gi ham mulighet til å trekke tilbake filmskaper Harvey Weinsteins den nasjonale æresbevisningen.

Weinstein ble i 2012 tildelt fortjenstmedaljen av daværende president Nicolas Sarkozy. Blant de mange kvinnene som i den senere tid har beskyldt Weinstein for seksuelle overgrep, voldtekt og trakassering, er det flere franske skuespillerinner.

Macron sa søndag at han vil arbeide for raskere framdrift for slike saker i det fransker rettssystemet. Han oppfordret samtidig flere kvinner til å melde fra hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep.