Russisk opposisjonspolitiker forgiftet og innlagt på sykehus

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er blitt forgiftet og er innlagt på sykehus, opplyser hans talskvinne på Twitter. Han skal være bevisstløs.

Aleksej Navalnyj under en demonstrasjon i Moskva i 2018. Over titusen moskovitter demonstrerte etter at store deler av internett i Russland ble blokkert. Opposisjonspolitikeren har ofte blitt arrestert både før og under likende demonstrasjoner. Gina Grieg Riisnæs

NTB

Gina Grieg Riisnæs

20. aug. 2020 07:36 Sist oppdatert 6 minutter siden

Navalnyj følte seg dårlig da han var på vei tilbake til Moskva på et fly fra byen Omsk i Sibir, skriver Kira Jarmysj.

Flyet nødlandet i Omsk, og opposisjonslederen ble innlagt på sykehus torsdag morgen.

Ifølge talskvinnen ligger han nå i respirator på en intensivavdeling. Hun mener han må ha fått i seg noe i teen som han drakk torsdag morgen.

– Leger sier at giften ble absorbert raskere på grunn av den varme væsken, skriver hun, og legger til at de har varslet politiet om saken.

Videre skriver hun at han ligger i koma. Overlege ved sykehuset i Omsk, Aleksander Murakhovskij, sier at «situasjonen er alvorlig», melder nyhetsbyrået TASS. Jarmysj skriver at legene har gjennomført tester, og prøvesvarene er forventet senere i dag.

Navalnyj ble trillet med sykebåre fra flyet til ambulansen, ifølge en video delt av hans støttespillere på Twitter.

44 år gamle Navalnyj, som har gjort karriere av å kritisere president Vladimir Putin, har blitt utsatt for fysiske angrep tidligere. Senest i fjor hevdet han å ha blitt forgiftet med et ukjent kjemisk stoff, mens han var fengslet i Moskva. I 2017 fikk han brannsår i øynene etter at noen kastet et grønt fargestoff i ansiktet hans.

Hendelsen fant sted utenfor hans kontor i hovedstaden.