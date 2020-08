Obama: Trump har ikke tatt presidentskapet på alvor

Barack Obama var uvanlig krass mot Trump da han talte under Demokratenes landsmøte.

Barack Obama under den direktesendte talen, hvor han rettet kritikk mot president Donald Trump. Democratic National Convention

20. aug. 2020 06:22 Sist oppdatert 7 minutter siden

USAs tidligere president, Barack Obama, innledet talen sin med en advarsel: Han kom til å være så tydelig som mulig om hva som står på spill i dette valget. Så gikk han løs på den sittende presidenten.

– Han har ikke vist noen interesse for å gjøre en god jobb; ingen interesse i å finne en felles plattform; ingen interesse i å bruke den fantastiske makten han har til å hjelpe andre enn seg selv og sine venner; ingen interesse i å behandle presidentskapet som noe annet enn et realityprogram som han kan bruke for å få den oppmerksomheten han har behov for, sa Obama.

Advarte velgerne

Talen var uvanlig krass til Obama å være. Da han gikk av i 2017 lovte han å ikke legge seg bort i hva den nye presidenten gjorde. Han ville gi Trump sjansen til å lede. Men han hadde ett forbehold: Med mindre han følte at det var «kritisk til kjernespørsmålet om våre verdier og idealer.».

Onsdag kveld norsk tid, forsvarte Obama USAs verdier og idealer fra Museum of The American Revolution i Philadelphia. I bakgrunnen kunne man se den amerikanske grunnloven skrevet på veggen. Han advarte velgerne om at den sittende regjeringen kommer til å gjøre det vanskelig for folk å stemme.

– De vet at de ikke kan vinne dere med politikken sin. Så de håper de kan gjøre det så vanskelig som mulig for dere å velge, og overbevise dere om at stemmen deres ikke teller. Det er slik de vinner, sa Obama.

Den tidligere presidenten advarte også mot ondskap, løgner og konspirasjonsteorier og sa at en fri presse ikke er noen fiende.

– Ingen amerikaner kan reparere landet alene, ikke engang en president. Det krever også opplyste borgere som ivaretar demokratiet. Demokratiet står på spill, sa Obama, som kritiserte Trump direkte:

– Donald Trump har ikke vokst inn i denne jobben fordi han ikke er i stand til det.

Se deler av talen her:

– Trump har aldri sett mindre ut

Obamas tale var overraskende for mange amerikanske kommentatorer.

– Dette må ha vært den mest kraftfulle talen han noensinne har holdt, sa CNN-ankeret, Wolf Blitzer.

– Han var stor, han var en statsmann, sa den tidligere senatoren og kommentatoren på NBC News, Claire McCaskill, og fortsatte.

– Han fylte skjermen med sine ord og følelsene bak dem. Jeg tror ikke Donald Trump har sett mindre ut noen gang, sa hun.

Les også «SKYT. MEG. NÅ.» Forholdet mellom Obama og Biden har ikke bare vært en dans på roser.

– Han gjorde meg til en bedre president

Da tiden var kommet for Biden var det en litt annen tone. Han beskrev presidentkandidaten som en mann som står for empati, respekt og anstendighet.

– Han gjorde meg til en bedre president, sa Obama.

– Kamala Harris er en perfekt partner for Biden og er mer enn forberedt på oppgaven. Joe og Kamala vil omsette sine visjoner til realitet, sa Obama videre, og listet opp bekjempelse av koronapandemien, forbedring av helsevesenet og bedring av økonomien.

KILDER: NPR og New York Times