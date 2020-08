Tyske myndigheter: «Ganske sannsynlig» at Navalnyj ble forgiftet

Det sier en talsperson for regjeringen, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Aleksej Navalnyj er den fremste russiske opposisjonslederen. Han har mange mektige fiender i Russland. Evgeny Feldman / AP / NTB scanpix

24. aug. 2020 12:13 Sist oppdatert nå nettopp

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble fraktet til et sykehus i Tyskland i helgen, etter at han fikk store smerter under en flyreise i forrige uke. Først mandag formiddag kom en offisiell uttalelse fra tyske myndigheter. Steffen Seibert, pressetalsperson for regjeringen sier at det er «ganske sannsynlig» at Navalnyj ble forgiftet. Det melder nyhetsbyrået AFP.

– Vi har å gjøre med en pasient som ganske sannsynlig ble forgiftet, sier Seibert, ifølge NTB.

Myndighetene mener også at det er behov for å beskytte Navalnyj, siden det kan ha vært et giftangrep. I helgen meldte tyske medier om massivt vakthold utenfor sykehuset.

Kort tid før den offisielle uttalelsen, kommenterte Tysklands utenriksminister, Heiko Maas, saken om Navalnyj under et besøk til Kiev i Ukraina.

– Vi mangler flere fakta, både medisiniske og kriminologiske. Vi må vente på dem, sa Maas, ifølge Reuters.

Aleksej Navalnyj er den fremste russiske opposisjonslederen, regimekritiker og blogger med millioner av følgere. Han har vært fengslet 13 ganger gjennom det siste tiåret. Navalnyj blir omtalt som en av Putins argeste kritikere og har organisert en rekke demonstrasjoner mot presidenten.

Dette bildet av Aleksej Navalnyj er tatt i 2017, etter at han ble angrepet med maling. Navalny.com

Sibirske leger insisterer på at de reddet Navalnyjs liv

Leger ved sykehuset i Sibir der Aleksej Navalnyj først ble innlagt, sier at de reddet livet hans og at de ikke er under politisk press, ifølge Reuters.

På en pressekonferanse mandag gjentar to leger ved sykehuset i Omsk at det ikke ble funnet spor etter gift i prøver tatt fra den russiske opposisjonspolitikeren, ifølge nyhetsbyrået.

Navalnyjs støttespillere er at han ble forgiftet og at det er grunnen til at han ble akutt syk da han torsdag var på vei i et fly fra Sibir til Moskva.

– Vi reddet hans liv med stor innsats og mye arbeid, sier overlege Aleksandr Murakhovskij.

– Hvis vi hadde funnet noen slags gift som på et vis hadde blitt bekreftet, ville det vært mye enklere for oss. Det ville vært en klar diagnose, en klar tilstand og en velkjent behandlingsmåte, sier en annen ledende lege, Anatolij Kalinitsjenko.

