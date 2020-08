Tysk sykehus: Tester av Navalnyj viser tegn på forgiftning

Er fremdeles i kunstig koma og behandles mot forgiftning, opplyser sykehuset.

Aleksej Navalnyj (til høyre) er den fremste russiske opposisjonslederen. Han har mange mektige fiender i Russland. Evgeny Feldman / AP / NTB scanpix

Anders Veberg

Gina Grieg Riisnæs

24. aug. 2020 12:13 Sist oppdatert nå nettopp

Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj ble fraktet til Charité-sykehuset i Berlin i helgen, etter at han fikk store smerter under en flyreise i forrige uke. Mandag ettermiddag bekrefter sykehuset at Navalnyj viser tegn på å ha blitt forgiftet.

Tyske leger har funnet rester av giftstoffer i kroppen hans, opplyser sykehuset i en pressemelding. For øyeblikket blir han behandlet med legemiddelet Atropine. Langtidseffektene av giften er ukjente, og pr. nå kan det ikke utelukkes at Navalnyj kan få varige senskader i nervesystemet.

44-åringen er fremdeles i kunstig koma, men livet hans er ikke lenger i «umiddelbar fare».

Mistenkte forgiftning

Mandag formiddag kom en offisiell uttalelse fra tyske myndigheter. Steffen Seibert, pressetalsperson for regjeringen uttalte at det er «ganske sannsynlig» at Navalnyj ble forgiftet, meldte nyhetsbyrået AFP.

– Mistanken er at Navalnyj ble forgiftet, fordi det uheldigvis har vært flere slike mistenkelige hendelser i nylig russisk historie, sa Seibert, ifølge Reuters.

I helgen meldte tyske medier om massivt vakthold utenfor sykehuset. Myndighetene mener det er behov for å beskytte Navalnyj, siden det kan ha vært et giftangrep. Mandag ble det satt ut vakter utenfor sykehuset.

– Siden vi nesten helt sikkert kan si at det er snakk om et giftangrep, er beskyttelse nødvendig, uttalte Seibert samme dag.

En annen talsperson for regjeringen, Dirk Wiese, beskrev Navalnyjs tilstand som «kritisk, men stabil» på mandag, meldte den tyske rikskringkasteren ZDF.

– Han får nå den beste mulige behandlingen, sa Wiese.

Navalnyj løftes ut av ambulanseflyet lørdag morgen. Michael Kappeler, DPA / NTB scanpix

Kort tid før den offisielle uttalelsen, kommenterte Tysklands utenriksminister, Heiko Maas, saken om Navalnyj under et besøk til Kiev i Ukraina.

– Vi mangler flere fakta, både medisinske og kriminologiske. Vi må vente på dem, sa Maas, ifølge Reuters.

Aleksej Navalnyj er den fremste russiske opposisjonslederen, regimekritiker og blogger med millioner av følgere. Han har vært fengslet 13 ganger gjennom det siste tiåret. Navalnyj blir omtalt som en av Putins argeste kritikere og har organisert en rekke demonstrasjoner mot presidenten.

Dette bildet av Aleksej Navalnyj er tatt i 2017, etter at han ble angrepet med maling. Navalny.com

Sibirske leger insisterer på at de reddet Navalnyjs liv

Navalnyj ble først innlagt på et sykehus i Omsk, vest i Sibir, på torsdag. Samme dag meldte talskvinnen hans via Twitter at store mengder politi hadde inntatt intensivavdelingen på sykehuset.

Legene der insisterer på at de reddet livet hans, og at de ikke er under politisk press. Det melder Reuters. To leger ved sykehuset sa mandag at det ikke ble funnet spor av gift i prøvene de tok.

– Hvis vi hadde funnet noen slags gift som på et vis hadde blitt bekreftet, ville det vært mye enklere for oss. Det ville vært en klar diagnose, en klar tilstand og en velkjent behandlingsmåte, sier en av legene, Anatolij Kalinitsjenko. Den andre legen er Aleksandr Murakhovskij, som forøvrig sitter i bystyret i Omsk for regjeringspartiet Forent Russland.

Navalnyj ble akutt syk torsdag under en flyreise fra Sibir til Moskva torsdag. Han skal bare ha fått i seg en kopp te noen timer før han ble syk. Videoer fra flyet viser at Navalnyj jamrer i smerte.

Dette bildet figurerer nå i russiske medier og viser Aleksej Navalnyj som drikker te på flyplassen i Omsk. Bildet ble opprinnelig lagt ut på Instagram av en passasjer som tok samme fly som Navalnyj. Vedkommende filmet senere at politikeren fikk hjelp av helsepersonell på flyet. djpavlin/Instagram

Søndag fikk opposisjonspolitikeren besøk på sykehuset av konen Julia Navalnyj og støttespilleren Leonid Volkov. De ga ingen kommentar til pressen.

Samme kveld sa Jaka Bizilj, en annen av Navalnyjs støttespillere, at han mener Navalnyj vil overleve.

– Men hvis han overlever dette uskadd, vil han være satt ut av spill som politiker i flere måneder, sier Bizilj til tyske Bild. Han leder organisasjonen Cinema for Peace.

