Putin sparker to høytstående politimenn etter feilaktig narkotikasiktelse mot gravejournalist

Golunov ble i forrige uke pågrepet og siktet for narkotikahandel. Etter at russisk politi frafalt narkotikasiktelsene mot ham tirsdag denne uken, varslet Russlands innenriksminister Vladimir Kolokoltsev at flere høytstående polititjenestemenn ville bli sparket, mens flere andre ville bli etterforsket.

– Jeg har besluttet å be den russiske presidenten om å avskjedige politisjefen i det vestlige Moskva, generalmajor Andrej Putsjkov, og sjefen for narkotikapolitiet i Moskva, generalmajor Jurij Devjatkin, sier Kolokoltsev.

To dager senere har president Putin fulgt opp Kolokoltsevs oppfordring, og torsdag signerte han en resolusjon der han avskjediget både Putsjkov og Devjatkin.

36 år gamle Golunov er en av landets mest kjente gravejournalister og ansatt hos det uavhengige nyhetsnettstedet Meduza. Ifølge nettstedet ble han lurt i en felle og deretter banket opp av politi. Politiet hevdet på sin side at han var i besittelse av 4 gram metylefedrin, noe som kan føre til tiltale med strafferamme på opptil 20 års fengsel.

Han ble siktet for forsøk på narkotikahandel, ettersom polititjenestemenn hevdet at han var i besittelse av narkotika. Da detaljene rundt saken nådde offentligheten, gikk de imidlertid tilbake med påstandene og innrømmet at de hadde lagt ved bilder av narkotikautstyr, som ikke var tatt i Golunovs leilighet.