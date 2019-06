Statsminister Lars Løkke Rasmussens borgerlige blokk ligger dårlig an på meningsmålingene. Men spenningen er likevel ikke helt over. Her er fem viktige spørsmål foran det danske valget:

Philip Davali, Ritzau/NTB scanpix

1. Ny frierferd

Ett døgn før valget slapp statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) det som blir kalt en «valgbombe» i avisen Berlingske. Han har gitt opp en ren borgerlig regjering. Hvis partiet hans, Venstre, går frem i valget, vil han derfor prøve å fri til den røde blokken og friste noen av partiene der til å danne regjering. Også tidligere i valgkampen har han luftet muligheten for en samlingsregjering med sosialdemokratene. Men dette falt på stengrunn sist. Spørsmålet er om dette siste frieriet vil lykkes. Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen mener «Løkkes seneste sjakktrekk har et skjær av desperasjon over seg».

Fakta: Valgdagen Valget til Folketinget er 5. juni. Valglokalene vil stenge klokken 20. Da kommer også den første valgdagsmålingen. Det er ventet at valgresultatet vil være klar rundt klokken 23. X

2. Sterke småpartier

Den røde siden i danske politikk har ledet i lang tid, og alle forventer et regjeringsskifte. Men Socialdemokratiet har ligget nokså på stedet hvil i oppslutning, på mellom 24 og 28 prosent, mens partiene sosialdemokratene er avhengige av på rød side (Radikale Venstre, SF og Enhedslisten), ligger an til sterk fremgang. Mette Frederiksen har hentet tilbake velgere fra Dansk Folkeparti, men hvor mange har hun lekket til SF, De radikale og Enhedslisten? Dette vil ha betydning for forhandlingsstyrken i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valgnatten.

Mads Claus Rasmussen, Ritzau/NTB scanpix

3. Kollaps?

Dansk Folkeparti (DF) startet en politisk romanse med Socialdemokratiet for to år siden. Meningsmålinger tyder på at det har kostet mer enn det har smakt for det høyrepopulistiske partiet. Endel velgere har vendt tilbake til Socialdemokratiet. I tillegg blir DF utfordret fra det innvandringsfiendtlige partiet Stram kurs. I EU-valget ble Dansk Folkepartis oppslutning halvert. Det store spørsmålet er hvor stort fallet blir onsdag og hvilken rolle partiet vil spille fremover.

Anthon Unger, Ritzau/NTB scanpix

4. Stram kurs?

Klarer Stram Kurs å komme over sperregrensen på 2 prosent, som vil bety at partiets rasismedømte leder Rasmus Paludan kommer inn på Folketinget? Selv broren hans har advart mot å stemme på ham. Ingen av de andre partiene vil ta i partiet, som vil forby islam i Danmark og kaste ut muslimer.

5. Hva avgjør?

Sist uke avslørte danske TV 2 via skjult kamera tilstanden i noen barnehager i København. Der fikk TV-seerne se barn som ble fullstendig neglisjert av de ansatte. Eksperter kalte det for «offentlig omsorgssvikt». Dette har ført til en offentlig debatt om bemanningen i barnehager. Men også klima, pensjon og innvandring har vært store temaer i valgkampen. Spenningsmomentet er hva som avgjør når velgerne avgir sin stemme.