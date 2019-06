Australiere i Sydney tatt på senga av kinesiske krigsskip

Med rundt 700 kinesere om bord, flagget skipene det kinesiske flagget.

– Det kan ha kommet som en overraskelse for enkelte, men det var ingen overraskelse for regjeringen. Vi har visst om det lenge, sier den nylig gjenvalgte statsministeren Scott Morrison.

Morrison sier at krigsskipene kommer på en planlagt tur etter at australske krigsskip også har besøkt Kina. De kinesiske skipene kom fra en narkotikarelatert aksjon i Midtøsten.

Australiere har lenge vært bekymret for Kinas militære slagkraft. Forrige uke ble det kjent at et kinesisk krigsskip konfronterte et australsk fartøy i Sør-Kinahavet.

– Kinesiske marinebesøk har tidligere vært begrenset til en enslig fregatt, ikke et ambisiøs krigsskip og 700 personell. Sydney er heller ikke et praktisk stopp på veien hjem fra Adenbukta. Hva er greia her? spør leder Rory MedCalf i National Security College ved Australian National University.

Morrison sier imidlertid at det å sette spørsmålstegn ved timingen, er å overanalysere.