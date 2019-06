Sikkerhetsvakt tiltalt etter skolemassakren i Florida

Statsadvokat Mike Satz sier tirsdag at Scot Peterson (56) er tiltalt for forsømmelse av barn, mened og ni andre tiltalepunkter som til sammen kan gi nær 100 år i fengsel.

Peterson, som jobbet for politiet i Broward, var sikkerhetsvakt i Marjory Stoneman Douglas High School, der 17 personer ble skutt og drept i fjor av en utvist elev. Peterson tok seg aldri inn på skolen da skytingen foregikk. 56-åringen blir tiltalt etter en etterforskning som har vart i 14 måneder.

– Etterforskningen viser at tidligere politibetjent Peterson ikke gjorde noe som helst for å forhindre skytingen. Det finnes ingen unnskyldning for den manglende handlekraften og ingen tvil om at det kostet liv, sier politisjef Rick Swearingen i Florida Department of Law Enforcement.

Gjerningsmannen, som nå er 20 år, risikerer dødsstraff for masseskytingen. Rettssaken er ventet å finne sted tidlig i 2020.