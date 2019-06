Det er en av konklusjonene i en rapport forskere ved universitetet i Uppsala har laget for Norges Røde Kors. Rapporten, som ble offentliggjort denne uken, er så dramatisk at organisasjonen sier de må tenkes helt nytt.

Klimaendringer, enten verden klarer å stanse på 1,5, 2 eller 3 grader, vil ramme verdens fattigste hardest.

Olav A. Saltbones /Røde Kors

Da svakeste rammes først

– Vi har hverken økonomi eller organisasjon til å takle en slik utvikling. Regjeringene må bidra langt sterkere for å møte klimaendringene de neste årene, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Rapporten skisserer en utvikling de neste ti årene, altså i en ganske nær fremtid.

– Hvis verden ikke klarer å bremse oppvarmingen, vil situasjonen bli betydelig verre. Det er grunn til å frykte en dramatisk forverring i den humanitære situasjonen i verden, sier han.

Apeland sier Røde Kors vil få langt mer å gjøre i årene som kommer fordi klimaendringer først og hardest rammer de svakeste og de som lever mest utilgjengelig.

Noen av rapportens konklusjoner:

Humanitære konsekvenser av væpnede konflikter forverres av klimaendringer.

Ekstremvær rammer oftest konfliktutsatte områder hardest. Selv om det foreløpig ikke kan dokumenteres at klimaendringer har ført til krig og konflikt, forverres konsekvensene.

Effekter av klimaendringer rammer ofte hardest i utilgjengelige områder uten god infrastruktur og i land med dårlig styresett.

De tøffeste klimaendringene har kommet først til regioner som allerede har stor fattigdom. Det siste tiåret med ekstremtørke i det Østlige Afrika, langt verre enn noen gang før i moderne tid, har rammet millioner av menneskene som fra før slet mest.

«Vi blir værende i årevis»

Norges Røde Kors har tidligere fått vurdert hvordan arbeidet i Norge vil påvirkes av klimaendringer. Dette er første globale vurdering. Generalsekretær Bernt G. Apeland sier rapporten skremmer:

– Rapporten viser at situasjonen er kjempealvorlig. En virkelig alarm til verden også til oss selv. Vi i Røde Kors vil få langt mer å gjøre. Flere vil få behov for nødhjelp. Vi ser allerede at vi blir værende i nødhjelpsområder lenger enn før. Den tendensen vil forsterke seg de kommende årene, sier han.

SIPHIWE SIBEKO / Reuters / NTB scanpix

Sykloner og ekstrem nedbør

Røde Kors er ikke i tvil om at man allerede ser konkrete endringer. Mosambik ble tidligere i år rammet av to voldsomme sykloner i løpet av seks uker.

– Det er ingen presedens for den type sykloner i dette området. Millioner av mennesker ble rammet. Jeg kom akkurat tilbake fra Al Hol-leiren i Syria. For noen uker siden var leiren et gjørmebad etter nedbørsmengder ingen har opplevd i regionen før. Nå er leiren rammet av ekstrem hete og tørke. Det er det svakeste som rammes, sier han.

– Vi må finne smartere måter å jobbe på. Vi ser også klart at den måten vi skaffer ressurser på i dag ikke vil være nok til å takle det som skal skje. Når vi må være til stede med nødhjelp i årevis må regjeringene langt sterkere på banen, mener han.

Norges Røde Kors vil ta opp situasjonen når bevegelsen møter alle regjeringene som har underskrevet Genèvekonvensjonen i november. Men Apeland har liten tro på et snarlig gjennombrudd.

– I dagens politiske situasjon internasjonalt er det svært krevende å få til nye avtaler som berører nasjonal suverenitet. Derfor er det vanskelig å drøfte temaer som klima og migrasjon.