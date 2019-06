* Født i Eastbourne 1. oktober 1956, enebarn. Faren var prest.

* Studerte geografi ved Universitetet i Oxford.

* Gift med Philip May i 1980, ingen barn.

* Innenriksminister i Storbritannia 2010–2016.

* Etter en rekke mislykkede forsøk på å få flertall i Underhuset for en brexitavtale med EU kunngjorde May 24. mai at hun går av som leder for det konservative partiet 7. juni.

* Hun fortsetter som statsminister til en etterfølger er funnet.

Kilde: NTB

