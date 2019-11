De små, rektangulære bassengene ligger tett i tett inne i Srednjaja-bukten på østkysten av Russland. På innsiden av bassengene er det en gul og svart netting. Frem til denne helgen har nettingen sørget for å holde 90 hvithvaler og 11 spekkhuggere fanget.

En dronevideo av området fra november i fjor sendte sjokkbølger gjennom det russiske samfunnet. Det gikk ikke lang tid før anlegget fikk kallenavnet «hval-fengselet».

Hvorfor ble hundre hvaler holdt fanget i Srednjaja-bukten?

Skulle selges

Fire russiske firmaer er i dag tiltalt for å ha fanget hvalene på ulovlig vis i løpet av sommeren 2018. Firmaene er også tiltalt for dyreplageri.

Ifølge organisasjonen Greenpeace i Russland skulle hvalene selges til fornøyelsesparker i Kina.

Flere land og akvarier er blitt stadig mer skeptiske til å ha hvaler i fangenskap. I Canada eksisterer det nå et forbud, og den kjente fornøyelsesparken Sea World har sluttet å tillate avl.

I Kina er imidlertid trenden en annen. Der er hvaler og delfiner en lukrativ bransje: Tilsammen finnes det 78 maritime fornøyelsesparker, og ytterligere 26 er under konstruksjon.

I Russland tillates hvalfangst for «utdanningsmessige eller kulturelle formål». Dette beskrives imidlertid som et smutthull for kommersiell fangst og eksport, og russiske myndigheter har nå varslet at de ønsker å gjøre om på denne loven.

Redningen

Denne helgen ble den siste hvalen fraktet bort fra anlegget.

19 hvaler ble fraktet bort fredag, og søndag ble de siste 31 lastet over i lastebiler.

– Det finnes nå ingen dyr igjen i «hvalfengselet», skriver Det allrussiske forskningsinstituttet i en pressemelding.

Opplysningene bekreftes av det russiske Greenpeace.

Russiske medier har skrevet om dette hval-fengselet i ett år. Flere har vært kritiske til at det måtte gå så lang tid fra anlegget ble oppdaget til den siste hvalen var sluppet fri. Minst tre spekkhuggere er også forsvunnet i løpet av perioden.

Fryktet for helse og bevis

– Ingen er uenige i at de må settes fri, men det må gjøres på en korrekt måte, sa Dmitrij Kobylkin, minister for naturressurser og miljø i februar.

Ifølge russiske myndigheter har det vært frykt for hvalenes helse – og for bevisforspillelse i straffesaken – som er årsakene til at det tok så lang tid.

I juni i år kunne Russlands sterke mann svare positivt på at hvalene var på vei ut i det fri.

– Bare spekkhuggerne alene, så vidt meg bekjent, er verdt rundt 100 millioner dollar. Når det er snakk om så store penger, er problemene vanskelig å løse. Heldigvis er det bevegelse i denne saken, sa president Vladimir Putin da han snakket på direkten til millioner av russere i en 4,5 timer lang maratonsending.

Putin skal personlig ha fulgt med på starten av den lange transportetappen for de først frigitte pattedyrene.

Tilsammen skal hvalene tilbakelegge rundt 1800 kilometer til lands og til havs før de slippes ut i området rundt Sjantarøyene lenger nord.

I dette nyhetsinnslaget vises ruten hvalene skal fraktes:

Kostbar affære

Den storslåtte redningsaksjonen er ikke gratis. For hver enkelt hval som slippes fri, er kostnaden beregnet til mellom 2–3 millioner rubler (rundt 400.000 norske kroner), ifølge RBC.

Flere av er dyrene er syke og har behov for medisinsk hjelp. I tillegg kommer det utgifter til mat, dyrepassere, oppbevaring og transport.

Dermed kan prisen for det hele komme opp i 200–300 millioner rubler, altså 40–50 millioner kroner.

