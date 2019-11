Gordon Sondland sier han og andre presset Ukraina til å etterforske demokrater fordi «presidenten beordret dem til å gjøre det». Flere medier, blant dem CNN og New York Times, har fått tilgang til Sondlands åpningsinnlegg før han holder det.

Sondland sier de fikk beskjed om å jobbe sammen med Trumps advokat, Rudy Giuliani. Det gjorde dette, men motvillig, sier Sondland.

I fjor vår erklærte Trump-administrasjonen at de ville ha Gordon Sondland som USAs nye ambassadør til EU.

Den velstående hotellgründeren hadde liten eller ingen erfaring fra diplomati eller politikk. Derimot hadde republikaneren gitt rundhåndet til president Donald Trumps innsettelsesseremoni året før.

Snakket med presidenten

Onsdag er han et nøkkelvitne i riksrettshøringene. Granskerne undersøker om president Donald Trump misbrukte sin makt. Trump mistenkes for å ha forsøkt å presse et annet land, Ukraina, til å sverte Trumps politiske rival Joe Biden.

Sondland skal ha vært sentral i det aktuelle prosjektet og snakket direkte med presidenten flere ganger.

Manuel Balce Ceneta, AP/NTB scanpix

I juni i fjor ble Sondland godkjent i Senatet og reiste til Brussel. Snart var han sentral i Ukraina-diplomatiet selv om Ukraina ikke er medlem i EU. Når han ble spurt om hvem som hadde gitt ham myndigheten, skal han rett og slett ha svart «presidenten».

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes i USAs kongress. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskij. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

– Sjarmerende, morsom og smart

Noen av de andre vitnene har omtalt Sondland overfor granskningskomiteen. Fiona Hill, en Russland-ekspert i Det hvite hus, beskrev ham i sin lukkede høring som smart.

– Han er sjarmerende, han er morsom og han er velmenende, sa hun.

– Uten for manus

Han ble også beskrevet litt som en løs kanon. En gang ble han fjernet fra listen over en presidentdelegasjon til Ukraina. Oberstløytnant Alexander Vindman i USAs nasjonale sikkerhetsråd forklarte det slik overfor granskerne:

– Det var utenfor hans portefølje, og han hadde en tendens til å gå utenfor manus. Så det var litt risikabelt, sa han.

Andre høytstående rådgivere i administrasjonen reagerte på at han ga telefonnumrene deres til folk han møtte. Plutselig sto det personer i porten i Det hvite hus og sa Sondland hadde sagt de kunne ta kontakt om de var i Washington.

Pablo Martinez Monsivais, AP/NTB scanpix

Til andre snakket han stadig om hvor god tilgang han hadde til Trump, men i den lukkede høringen tonet han dette ned.

«Antok» sammenheng

Sondland har hittil i prosessen hatt problemer med å unngå selvmotsigelser. Etter at han vitnet i den lukkede høringen, leverte han inn en skriftlig tilføyelse.

Der innrømmer han å ha sagt tidlig i september til en ukrainsk presidentrådgiver at militærstøtten neppe ville bli utbetalt før de offentlig kunngjorde en etterforskning.

Han skriver at han «antok» at det forholdt seg slik. Han knyttet dermed ikke en beslutning om dette direkte til president Trump.