De innesperrede søkte tilflukt i et sikringsrom med surstofftilførsel etter en eksplosjon. Tysk politi sier på Twitter at gruvearbeiderne etter kort tid ble hentet opp via en sjakt, melder Ritzau.

De to skadede skal allerede være sendt til sykehus.

Ulykken skjedde i en tidligere saltgruve som ble nedlagt i 1982. Siden den gang er gruven gradvis blitt fylt opp og hulrommene tettet med utsprengt materiale som ikke er brukt. Dette bidrar til å stabilisere området og hindre overflaten i å kollapse.

Gruven i Teutschenthal ligger ved storbyen Halle, 150 kilometer sørøst for Berlin, og har siden 2008 vært et datterselskap i Geigergruppen.