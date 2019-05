Tre av Anne og Anders Holch Povlsens fire barn ble brutalt revet fra dem under terrorangrepet på Sri Lanka første påskedag. Lørdag ble Alma, Agnes og Alfred begravet fra Århus domkirke, på en grå, kald og hustrig dag i Århus.

Lenge før seremonien startet var domkirken omkranset av sørgende mennesker. Den danske kronprinsparet Frederik og Mary og deres fire barn er til stede. Det samme er statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Anders Holch Povlsen er utpekt til Danmarks rikeste mann av Bloomberg. Klesmilliardæren og familien var på påskeferie i Sri Lanka da det ble gjennomført åtte angrep. Seks av dem mot kirker og luksushoteller.

Dansk klesmilliardær mistet tre barn i terrorangrepet på Sri Lanka

«Dypt takknemlige»

Støtteerklæringene var enorme til paret etter at det ble kjent at tre av barna deres ble drept i terroren. Holch Povlsen er kjent for å være mediesky, men responderte på all varme og omtanke med en offentlig melding:

«Vi sender de kjærligste hilsener, kjærligste tanker og er dypt takknemlige over all den varme vi har mottatt de seneste dagene. Tapet av våre elskede barn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegripelig».

Regjeringen advarer mot mer terror på Sri Lanka

«Med de mange gode menneskene vi har omkring oss, nære venner, dyktige kolleger og vår kjærlige familie vil vi sammen komme oss gjennom dette. Vi setter uendelig stor pris på den medmenneskelighet som også vises i Brande i kveld, og ikke bare overfor vår familie og barn, men overfor alle ofrene for de grusomme handlingene på Sri Lanka. Anders & Anne».

Forstår interessen

Det eneste av de fire barna som overlevde, Astrid, er også til stede i Århus domkirke. Ekstra Bladet skriver at familien Holst Povlsen forstår at det som har hendt dem har offentlig interesse, og har akseptert presse til stede ved kirken. Men de understreker at begravelsen er privat.

Etter seremonien vil kistene med de tre barna bli kjørt til Ormslev kirke i nærheten av familiens hjem Constantinberg, der jordpåkastelsen og nedsettelsen av kistene skal skje.