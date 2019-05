Taliban melder om fremgang i forhandlingene med USA

Onsdag ble en ny forhandlingsrunde mellom utsendinger fra Taliban og president Donald Trumps spesialutsending for afghansk forsoning, afghanskfødte Zalmay Khalilzad, innledet i Doha.

Taliban melder om fremgang og opplyser at partene nå nærmer seg hverandre i spørsmålet om en tidsplan for tilbaketrekning av USAs og NATOs styrker fra Afghanistan.

Begge parter har lagt nye forslag på bordet og samtalene i Qatars hovedstad fortsetter, opplyser Taliban i en kunngjøring.

Khalilzad fastholder på sin side USAs krav om en våpenhvile.

Fakta: Fakta om krigen i Afghanistan * I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepet, sto USA i spissen for en invasjon som styrtet det afghanske Taliban-regimet og hjalp en opprørsallianse til makten. * USA og deres NATO-allierte hadde på det meste over 150.000 soldater i landet. * NATO avsluttet sine kampoperasjoner i Afghanistan i 2014. Gjennom støtteoperasjonen Resolute Support Mission har forsvarsalliansen imidlertid fortsatt rundt 7.500 soldater i landet. * USA hadde ved årsskiftet rundt 14.000 soldater i Afghanistan, men president Donald Trump har varslet tilbaketrekking av rundt halvparten innen sommeren. * Norge har i dag om lag 60 spesialsoldater i Afghanistan. Regjeringen har besluttet at dette antallet skal videreføres ut 2019. * Krigen i Afghanistan har anslagsvis kostet over 110.000 mennesker livet, blant dem 2.400 amerikanske soldater. * Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge UNHCR registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1 million afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. * 1,5 millioner afghanere er internt fordrevne, og 2,6 millioner afghanere er ifølge Flyktninghjelpen på randen av sult. * Taliban kontrollerer nå omtrent halvparten av landet, og forhandler med USA om våpenhvile, tilbaketrekking av utenlandske styrker og politisk medbestemmelse. (NTB)

– Det er på tide å legge ned våpnene, skriver han i en Twitter-melding.

Løpegutter

Taliban nekter fortsatt å gi president Ashraf Ghani og hans regjering en plass ved forhandlingsbordet og kaller dem «løpegutter» for USA.

Ghani sammenkalte denne uka over 3.200 politikere, klanledere, krigsherrer, religiøse ledere og ledere i sivilsamfunnet til en såkalt loya jirga, stor rådsforsamling i Kabul, i et forsøk på å styrke sin egen stilling og få et ord med i laget i fredssamtalene.

AP / NTB scanpix

Forsamlingen ble fredag rundet av med en bønn om «umiddelbar og permanent» våpenhvile og et løfte fra Ghani om løslatelse av Taliban-fanger.

– Valget er nå deres. Nå er det deres tur til å vise oss hva dere ønsker, sa Ghani henvendt til Taliban-ledelsen.

Lovet tilbaketrekning

USA og Taliban har hatt seks møterunder i Doha siden president Donald Trump i fjor varslet at rundt halvparten av de 14.000 amerikanske soldatene i landet skulle trekkes tilbake innen sommeren 2019.

Tilbaketrekningen er satt på vent, men etter at partene møttes i februar sa både Khalizad og Taliban-talsmenn at det var gjort betydelig fremgang under samtalene.

Taliban ble drevet ut av Kabul da USA og andre vestlige land bombet en allianse av krigsherrer til makten for snart 18 år siden, og 75.000 sivile afghanere er bare i løpet av de siste ti årene drept i krigshandlinger, viser tall fra Afghanistans menneskerettskommisjon.

Opprørerne kontrollerer nå rundt halvparten av landet, og de afghanske sikkerhetsstyrkene lider ukentlig store tap.