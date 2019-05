Volkswagens resultat faller

Driftsresultatet for konsernet som helhet falt også, fra 4,2 milliarder euro i fjorårets første kvartal til 3,9 milliarder euro i årets første kvartal.

Omsetningen steg 3,1 prosent til 60 milliarder euro.

Det reduserte resultatet henger sammen med at konsernledelsen har satt av ytterligere 1 milliard euro til eventuelle bøter i forbindelse med utslippsskandalen dieselgate.

Konsernets tolv bilmerker solgte til sammen 2,6 millioner kjøretøy i årets første kvartal, en nedgang på 6,7 prosent.

– God start

Både Audi og Porsches inntekter falt. Men driftsresultatet for Volkswagen-bilmerket steg 5 prosent til 921 millioner euro. Bedret kostnadskontroll og en mer lønnsom forretningsmodell kompenserer for lavere salgsvolum, ifølge kvartalsrapporten.

– VW er i gang med en god start på året, sier konsernets økonomisjef Frank Witter.

Volkswagens salgsmål for i år er et volum som overgår fjorårets nivå, og inntektsøkning på opptil 5 prosent.

Har kostet over 263 milliarder kroner

Volkswagen står fortsatt overfor juridiske utfordringer knyttet til skandalen i 2015 der det kom fram at biler var utstyrt med programvare for å jukse på dieselutslippstester. Dermed fremsto de til sammen nærmere 11 millioner bilene som mer miljøvennlige enn de var. Siden den gang har Volkswagen betalt over 27 milliarder euro (nesten 263 milliarder kroner) til bøter, erstatninger og forlik.

Men flere saker venter. Blant annet står et kommende søksmål fra en gruppe investorer på trappene.