Det går mot en valgthriller i Finland, fordi det er uklart hva som kan bli et regjeringsdyktig alternativ. Finsk politikk har aldri vært så fragmentert som det ligger an til etter søndagens valg.

Men nå ser det ut til at Finland får flere partier som er jevnstore.

Socialdemokraterna (SDP) lå an til å få 17,8 prosent 40 mandater, Sannfinnene 17,6 prosent 39 og Samlingspartiet 16,7 prosent og 37 mandater og Centern 14,1 prosent og 31, men det er små marginer.

Ingen av partiene ligger an til å få over 20 prosent. Dermed er det ingen parti som er så stort at det automatisk står klar til å lede en koalisjon. I henhold til den finske tradisjonen er det største partiet som først får oppgaven med å danne regjering. Da mer enn 97 prosent av stemmene var talt opp skilte det 0,2 prosentpoeng mellom de to partiene; Socialdemokraterne og Sannfinnene. Blir Sannfinnene størst vil neppe noen takke ja til å forhandle med deres leder Jussi Halla-aho.

Her kan du følge i de svensktalende sendingene til Yle og deres oppdateringer.

Må ha en regjering – snart

Sent i går kveld var det flere finske kommentatorer som mente at det kan bli langvarige forhandlinger om hvilke partier som vil inngå i en koalisjonsregjering.

Finland overtar som formannsland i EU i sommer. Dermed haster det å få løst regjeringsfloken. Søndag kveld var det kommentatorer som snakket om en bred koalisjon hvor Socialdemokraterna og høyrepartiet Samlingspartiet inngår.

Dette ville være en effektiv måte å holde euroskeptiske og innvandringskritiske Sannfinnene utenfor regjeringen.

Venstresiden frem, men

Venstresiden har styrket seg i Finland, både Socialdemokraterne og Vänstreforbundet, Finlands SV, går frem med henholdsvis seks og tre mandater. Mens Centern ligger an til å miste 19 mandater, ifølge Ylis prognoser og endte på det laveste antall medlemmer av Riksdagen siden 1917.

De Grønne kan få hele 21 mandater i den nye riksdagen, mot 15 nå. Dermed er dette partiet en av valgets seierherrer. Men dette resultatet er lavere enn de målingene de hadde inntil for noen måneder siden.

Det konservative Samlingspartiet ligger an til å ligge på samme nivå som ved valget for fire år siden.

Det høyrepopulistiske Sannfinnene, som har gått frem de siste ukene, ligger også på samme nivå som ved forrige valg. Utbryterne fra Sannfinnene, Blå Fremtid, er langt unna et mandat og blir trolig oppløst.

Men det er mange av mandatene som vil bli avgjort ved fintelling. Valgdeltagelsen ligger an til å bli på 72 prosent. Og den finske riksdagen kan få 90 kvinnelige mandater, noe som vil være rekord.

De finske sosialdemokratene feiret fremgangen fra forrige valg som en seier, men mange observatører mente at valgresultatet var svakere enn hva partiet burde ha fått.

Partiet har vært det største opposisjonspartiet overfor en meget upopulær regjering, men ikke fått uttelling for det.

Erkjenner nederlaget

Finlands statsminister Juha Sipila og hans Centerparti er satt kraftig tilbake i søndagens valg, erkjenner Sipila selv.

– Centerpartiet er den største taperen i dette valget, sier Sipila.

De foreløpige resultatene etter at nesten halvparten av stemmene er telt opp, viser at Centerpartiet har falt med nesten 5 prosentpoeng siden valget i 2015 og ligger an til å bli det tredje eller fjerde største partiet.

– Dette er en stor skuffelse for oss. Jeg ønsker å gratulere vinnerne, sier Sipila.

Fakta: Finsk valg Riksdagsvalget i Finland finner sted hvert fjerde år. * Årets valg finner sted søndag 14. april. Det endelige resultatet er ventet onsdag 17. april. * Det skal velges tilsammen 200 representanter. * Siden valget i 2015 har landet vært styrt av Centerpartiet, Samlingspartiet og Sannfinnene. Sistnevnte ble i 2017 splittet i to, hvorav Blå fremtid ble værende i regjeringen, mens Sannfinnene gikk i opposisjon. * Finlands sentrum-høyre-regjering gikk av 8. mars i år som en følge av at de ikke fikk gjennomført en større helsereform. Landet har siden vært styrt av et forretningsministerium. * Den planlagte helsereformen gikk blant annet ut på at regionale myndigheter skulle overta ansvaret for helse- og sosialtjenester fra kommunene. * Både regjeringspartiene og opposisjonen var splittet i synet på den omfattende helsereformen. Kilde: NTB-TT

Vanskelig å danne regjering

Finland har de siste årene vært styrt av brede koalisjonsregjeringer, men denne gangen finnes det intet opplagt regjeringsalternativ.

Professor emeritus i statsvitenskap Göran Djupsund ved Åbo akademi mener det vil være svært vanskelig for Socialdemokraterna og Samlingspartiet å bli enige om en regjeringsplattform.

– De utfordret hverandre så det sprutet i partilederdebatten torsdag, påpeker han.

Også Sannfinnenes fremgang kan få stor betydning for regjeringsdannelsen. Det er lite sannsynlig at SDP vil nærme seg partiet, men Samlingspartiet er litt mer ambivalente, mener Djupsund.

Samarbeid røk

Samtidig kan det bli vanskelig for Samlingspartiet å inngå i en ny koalisjonsregjering med Sannfinnene, etter at det nasjonalistiske partiet gikk ut av koalisjonsregjeringen sommeren 2017.

I den forbindelse ble partiet splittet. Alle statsråder fra Sannfinnene som valgte å bli sittende i regjeringen, dannet et nytt parti kalt Blå fremtid, som kun har fått 0,8 prosent av forhåndsstemmene.

Reform nedstemt

Samtidig er det ikke lenger en tydelig blokkdeling mellom høyre og venstre. Årsaken er trolig vinterens avsløringer av at flere eldre er blitt vanskjøttet på privatdrevne sykehjem.

Avsløringene kom ubeleilig for Samlingspartiet, som i flere år har jobbet frem en helsereform sammen med Centerpartiet i koalisjonsregjeringen.

Reformen skulle legge til rette for flere privatdrevne sykehjem, men den ble nedstemt i mars, noe som førte til at koalisjonsregjeringen gikk av.