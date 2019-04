Amerikanske medier: – Skyting ved synagoge i San Diego

Politiet i San Diego skriver på Twitter at de gransker meldingen om at en mann bevæpnet med et skytevåpen er i området rundt synagogen Chabad of Poway, og de ber folk holde seg unna området, skriver avisen The Times of San Diego.

Politiet opplyser videre at det er skadde, og at en person er tatt inn til avhør, men at situasjonen «fortsatt er pågående».

Flere personer som befinner seg i nærheten av synagogen, skriver på Twitter at de har hørt skudd.

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation. — Poway Station (@SDSOPoway) April 27, 2019

Sheriffen i Poway: – Det er skadede

Skytehendelsen ved synagogen skjedde da menigheten var samlet for å markere slutten på den jødiske påsken, som er en av de viktigste helligdagene i jødedommen. Gudstjenesten begynte kl. 11. En halv time senere ble politiet i Poway tilkalt etter meldinger om skyting.

– Det er skadde. Dette er en situasjon under utvikling, skriver politiet på Twitter.

Fire personer er fraktet til sykehuset Palomar Medical Center, i følge den lokale TV-stasjonen til ABC.

En mann er pågrepet av politiet i forbindelse med skytehendelsen, opplyser politiet.

TV-bilder fra synagogen viser at skytehendelsen er over, og at politiet har full kontroll over området.

– Vi tror ikke det er flere mistenkte, sier en talsperson for San Diego-politiet til nettavisen Daily Beast.