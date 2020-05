Bolsonaro tar ikke ansvar for Brasils koronakrise

Mens Brasil stiger fram som et av verdens aller hardest rammede land, legger Bolsonaro skylda på ordførere, guvernører, en helseminister som er på vei ut, og mediene.

Slik presidenten ser det, står han klarsynt i motvind i forsvar for den upopulære ideen om at å stenge ned økonomien for å begrense spredningen av covid-19 til syvende og sist vil føre til mer lidelse enn å la ting gå sin gang. At guvernører nekter å følge hans påbud om å gjenåpne treningsstudioer, frisører og barbersalonger, er ifølge Bolsonaro på grensa til autoritært.

– Jeg utretter ikke mirakler!

Da Brasils dødstall passerte det i Kina, der utbruddet startet, ergret Bolsonaro seg over egen avmakt.

– Jeg utretter ikke mirakler. Hva vil dere at jeg skal gjøre, spurte han reportere.

Siden utbruddet startet, har Bolsonaro skydd unna å anerkjenne de potensielle følgene av politikken sin, spesielt med tanke på overkjøringen av lokale folkevalgtes anbefalinger om at folk må holde seg hjemme.

Et unntak kom i april, da han utpekte en ny helseminister som fikk i jobb å spare økonomien for de verste konsekvensene av koronaviruset.

– Å gjenåpne næringslivet er en sjanse jeg tar, fordi det lander i fanget mitt om viruset blir verre, sa han da.

Under to uker senere, da dødstallet i Brasil raste forbi 5.000, sa han til reportere at de «ikke kan legge dette i fanget mitt, for antallet er ikke mitt».

Kamp mot lokale ledere

En knapp måned senere har antallet døde i landet, som har 211 millioner innbyggere, med stadig tiltakende fart forbigått 23.000.

Brasils høyesterett har avgjort at delstater og byer på egen hånd har makten til å selv innføre tiltak som isolasjon mot smittevern. Bolsonaro svarte med å kreve av høyesterett at lokale restriksjoner må kunne oppmykes.

– Noen delstater gikk for langt med de restriktive tiltakene, og konsekvensene banker på døra vår, sa han, og la til at flere titalls millioner brasilianere hadde mistet inntekten.

Misnøye i befolkningen

I en meningsmåling gjennomført av XP/Ipespe 17. og 18. mai kom det fram at 58 prosent av de spurte rangerte Bolsonaros håndtering av pandemien som enten dårlig eller forferdelig.

Kun 21 prosent mente at presidenten har håndtert krisen bra eller strålende. Guvernørene klarte seg mer enn dobbelt så bra, i målingen som hadde en feilmargin på 3,2 prosentpoeng.

Brasil har nå registrert 376.699 smittetilfeller, mer enn alle andre land enn USA, og helseeksperter sier det trolig er enorme mørketall, på grunn av manglende testkapasitet.

Nær kollaps

Påkjenningen på Brasils sykehus har i flere delstater ført til at de er på randen av kollaps.

Miguel Lago, som leder Brasils institutt for helsepolitiske studier, som gir råd til helsemyndighetene, sier at landet er «totalt ute av stand til å håndtere krisen slik den burde håndteres».

Det trengs lederskap, klare og tydelige beskjeder, politisk stabilitet og overensstemmelse, ifølge Lago.

– Det har vi ikke her. I bunn og grunn har vi et fullstendig fravær av seriøsitet og kompetanse, sier han.