Presidentens datter ble Afrikas rikeste kvinne. Norge støttet landet med milliarder.

Dokumenter fra gravejournalistnettverket International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) skal vise at dos Santos fikk lukrative avtaler som involverte landeiendommer, olje og diamanter da faren José Eduardo dos Santos var president i Angola, skriver BBC.

Blant annet ble hun i 2016 utnevnt til sjef for det angolanske, statlige oljeselskapet Sonangol.

Sentralt i de nye avsløringene er en rekke mistenkelige pengeoverføringer som ble gjort til Dubai-firmaet Matter Business Solutions samme dag som Isabel dos Santos ble avsatt fra sin stilling av den nye presidenten i landet, Joao Lourenco, melder The Guardian.

Totalt ble det overført over 57 millioner dollar (508 millioner kroner) fra kontoene til det statlige oljeselskapet rundt tidspunktet da dos Santos ble sparket.

Parallelt med at presidentdatteren bygget opp sin milliardformue, var Norge en svært viktig økonomisk støttespiller for landet.

I perioden 1979 til 2017, da dos Santos var president, mottok Angola over 3,2 milliarder kroner i utviklingsstøtte fra Norge. Bistanden var desidert størst i perioden 1995 til 2017 med 2,8 milliarder, viser tall fra Norad.

Det har også tidligere vært rettet kritisk søkelys mot at daværende Statoil overførte 420 millioner kroner til statlige angolanske oljeselskapet Sonangol i en periode fra 2012.

Milliardformue i dollar

Dokumentene som er delt med journalister i 37 land, skal vise hvordan dos Santos og mannen hennes fikk kjøpe verdifulle statlige eiendeler i en serie mistenkelige avtaler.

Gjennom et tiår der Angola årlig hadde tosifret økonomisk vekst og eventyrlige oljeinntekter, bygget presidentdatteren seg opp en personlig formue på 3,3 milliarder dollar (29 milliarder kroner), ifølge Forbes i 2013.

I samme periode så landets fattige befolkning lite til oljepengene. To tredjedeler av Angolas befolkning lever fortsatt på under to dollar dagen (snaut 18 kroner). Hvert sjette barn som blir født i dette oljerike landet dør før det fyller fem år.

Angola er Afrikas nest største oljeeksportør, ifølge Store norske leksikon. Landet har også store inntekter fra diamanter.

Anklager journalistene for løgn

Dos Santos sier beskyldningene mot henne er falske og er en politisk motivert heksejakt gjennomført av regjeringen i Angola.

Dos Santos avviser anklagene i rundt 30 Twitter-melding skrevet på både engelsk og portugisisk. Her anklager hun blant annet journalistene for løgn.

«Min formue er bygd på min karakter, min intelligens, utdanning, arbeidskapasitet og utholdenhet», skriver hun blant annet.

Hun anklager også den portugisiske TV-kanalen og avisen SIC-Expresso, som er med i ICIJ, for rasisme og fordommer som hun mener minner om kolonitiden da «en afrikaner aldri kunne regnes som jevnbyrdig med en europeer».

Også dos Santos' advokat avviser anklagene i et intervju med avisen The Guardian. Han mener det er snakk om et samordnet angrep som Angolas nåværende ledere står bak.

I 2016 skrev hun i en e-post til Aftenposten at hun ikke har mottatt angolske statsmidler.

Den tidligere presidentendatteren har flyttet til Storbritannia der hun eier dyre eiendommer i London sentrum, ifølge BBC.

Midler frosset

Dos Santos er allerede under etterforskning av myndighetene i Angola for korrupsjon. Eiendelene hennes i landet er frosset.

BBC Panorama har fått tilgang til mer enn 700.000 lekkede dokumenter om milliardærens forretningsimperium. De fleste av dokumentene er det Plattformen for beskyttelse av varslere i Afrika som har fått tilgang til. De deles med ICIJ.

Dokumentene fra denne lekkasjen er blitt undersøkt av journalister i 37 medieorganisasjoner, inkludert The Guardian og L'Espresso i Portugal.

Andrew Feinstein, lederen av Corruption Watch, sier til BBC at dokumentene viser hvordan Dos Santos utnyttet landet sitt på bekostning av vanlige angolanere.

«Hver gang hun vises på forsiden av et magasin et sted i verden, hver gang hun er vert for en av sine glamorøse fester i Sør-Frankrike, gjør hun det ved å tråkke på ambisjonene til innbyggerne i Angola», sier Feinstrein.

ICIJ har kalt lekkasjen av de 700.000 dokumentene for The Luanda Leaks.