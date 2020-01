De harde forholdene i Al-Hol-leiren har vært spesielt utfordrende for barna som oppholder seg i fangekomplekset. Av 517 registrerte dødsfall, var 371 barn, ifølge nye tall fra kurdiske Røde halvmåne.

Det var Agence France-Presse som først rapporterte tallene.

En talskvinne for hjelpeorganisasjonen Røde halvmåne sier at underernæring, dårlig tilgang til helsetjenester for nyfødte og kulde i de tøffe vintermånedene var hovedgrunnene til at så mange døde.

Sårbare spebarn

Mange av barna i Al-Hol er svært små og dermed spesielt utsatte, sier kirurg Kari Schrøder Hansen. Hun ledet teamet som bygget opp Røde Kors’ sykehus i Al-Hol i mai og juni 2019.

– Mange av barna, spesielt spebarn, døde av underernæring. Det gjør også at de har liten motstandskraft mot infeksjoner, sier Hansen.

– Det var også mange som døde av brannskader fordi de varmer opp teltene med åpen flamme om vinteren, og det skjer lett ulykker.

Mange av de utenlandske kvinnene hadde svært små barn som var svake og underernærte allerede da de kom til leiren. Hansen håper dødstallet vil synke fremover, men frykter at den tyrkiske invasjonen i Syria har gjort forholdene vanskeligere.

– Det er først og fremst forferdelig trist hvordan barna lider, sier Hansen.

– Hva må til for å få barnedødstallene ned?

– De må komme seg ut av leiren. Få dem ut av leiren. Det er vel ønsketenkning, men det er det viktigste.

12.000 utlendinger

Det er uklart nøyaktig hvor mange som oppholder seg i flyktningleirene i Syria. Det skal være rundt 68.000 personer i Al-Hol-leiren, som er den største.

Leiren har et eget område, som kalles «annekset», for utenlandske kvinner og deres barn.

Kurdiske myndigheter opplyser til AFP at de har tilsammen 12.000 utlendinger i varetekt i leirene, de aller fleste av dem i Al-Hol. Det er 4000 kvinner og 8000 barn fordelt på tre leire, ifølge kurdiske myndigheter. Av disse er 3000 kvinner og 7000 barn i Al-Hol-leiren.

Bor rett på bakken i iskaldt vær

Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors, sier at ingen barn bør leve under forhold som i Al-Hol-leiren.

– Det er altfor mange mennesker i leiren, og de har altfor dårlig utstyr. De bor rett på bakken i enkle telt. I dette området blir det veldig varmt og støvete om sommeren og iskaldt med kald vind og regn om vinteren. Sanitærforholdene er dårlige, og barna har hverken lekeområder, skole eller muligheten til en trygg oppvekst, sier Apeland.

Han mener at forholdene i leiren på kort sikt må forbedres, og at familiene på lengre sikt må få muligheten til å starte opp et nytt liv i et lokalsamfunn.

– På kort sikt må de mest prekære forholdene forbedres. De må få et skikkelig helsestell, varme klær og bedre utstyr. Lokale selvstyremyndigheter har et ansvar, men de evner ikke å bedre forholdene alene. Det internasjonale samfunnet, organisasjoner som FN og Røde Kors, må også bidra, sier Apeland.

Dreper hverandre

Kirurg Kari Schrøder Hansen forteller at forholdene er verst for de utenlandske barna i det såkalte «annekset», der også barn av norske mødre befinner seg.

– De er hele tiden under oppsyn av vakter, har mindre bevegelsesfrihet og dermed vanskeligere for å få komme seg til markedet for å kjøpe mat, for eksempel, sier legen.

– Det hører også med til historien at der er mye uro, og mange av disse kvinnene er svært ekstreme. Noen utøver vold mot hverandre, og noen vil ikke motta hjelp. De angrep også vaktene, og det var perioder da vaktene ikke kunne gå inn på dette området i det hele tatt.

For få dager siden ble en kvinne i leiren drept. Ifølge lokale medier ble hun slått ihjel av en gruppe kvinner fordi hun ikke fulgte islamske lover.

Syv barn fraktet til Norge

Syv barn av norske mødre er hittil fraktet ut av Al-Hol-leiren. Fem foreldreløse barn kom til Norge i fjor sommer. Ytterligere to barn er på vei til Norge sammen med sin mor. Et av disse barna, en femåring gutt, skal være alvorlig syk, ifølge morens opplysninger.

Etter at det ble kjent at regjeringen har bestemt at den IS-siktede kvinnen og de to barna skal hentes til Norge har det kommer sterke protester fra Frp, som truer med å gå ut av regjeringen.