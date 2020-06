Sterke reaksjoner etter at politiet dyttet eldre mann i USA – 57 sa opp i protest

– Hvorfor var det nødvendig? Hvor var trusselen? spurte Cuomo under sin daglige pressekonferanse fredag.

Hendelsen dagen før ble filmet av en reporter fra den lokale radiostasjonen WBFO. Mot slutten av en av en demonstrasjon mot rasisme og politivold går en eldre, hvit mann bort til politifolkene, tilsynelatende for å prate. En av politifolkene dytter ham med en batong og en annen med hånden, og mannen faller bakover og slår hodet i bakken.

De to betjentene ble suspendert uten lønn, skriver den lokale kanalen WKBW Buffalo.

Etterforskes

Politiet sa etterpå at mannen ble skadet da han snublet og falt. Etter å ha sett videoen, har imidlertid politisjef Byron Lockwood beordret etterforskning og suspendert de to tjenestemennene.

75 år gamle Martin Gugino er nå innlagt på sykehus, og tilstanden er alvorlig, men stabil. Lokale myndigheter opplyser at han er bevisst og at de håper han blir helt bra igjen.

– Rystende

Andrew Cuomo, guvernør i delstaten New York, der Buffalo ligger, kaller hendelsen støtende og skremmende. Ordfører Byron Brown i Buffalo skriver på Twitter at både han og politisjefen er rystet over videoen.

Den siste uken har det vært både fredelige demonstrasjoner og opptøyer mange steder i USA i kjølvannet av drapet på George Floyd. Den 46 år gamle afroamerikanere døde da han ble brutalt pågrepet av politiet i Minneapolis.

57 sa opp i protest

Ifølge flere amerikanske medier, deriblant Investigative Post, har 57 ansatte i politiet i Buffalo sagt opp i protest etter hendelsen. Det utgjør hele utrykningsenheten som ble opprettet i Buffalo i 2016.

De reagerer sterkt på at de to betjentene ble suspendert, sier fagforeningsrepresentanten John T. Evans i en uttalelse.