Minst 15 drept i moskéangrep i Pakistan

Selvmordsbomberen slo til under kveldsbønnen fredag i en moské i utkanten av Quetta, hovedstaden i den urolige provinsen Balutsjistan.

Rundt 60 mennesker var til stede da angrepet skjedde i moskeen, som ligger i et tett befolket område, ifølge Fida Mohammad, som deltok i kveldsbønnen.

– Det var en kraftig eksplosjon, folk skrek og løp hit og dit. Mange ble skadd i panikken, sier Mohammad, som forteller at bomben gikk av ved første rad få sekunder etter at bønnen startet.

Fordømmelser

En lege ved Sandeman-sykehuset i Quetta sier at 15 ofre ble drept. Provinsens politisjef bekrefter dødstallet og sier at tilstanden er kritisk for minst tre av de sårede.

En imam og en politibetjent er blant de drepte. Politiet etterforsker om betjenten var målet for angrepet, ifølge den lokale politisjefen Mohammad Ajmal. Statsminister Imran Khan fordømmer angrepet.

Moskeen er en del av en islamsk skole som drives av afghanske Taliban, opplyser pakistanske tjenestemenn til DPA. Nyhetsbyrået skriver at både den afghanske militsen og pakistanske tjenestemenn mener skolens leder var målet for angrepet. Sheikh Hakim, som ifølge DPA også er en fremtredende leder i afghansk Taliban, skal ikke ha vært til stede i moskeen.

IS hevder å stå bak

Ifølge etterretningsgruppa Site hevder IS å stå bak moskébomben, som gikk av få dager etter at to soldater ble drept av en veibombe i Quetta.

Hizbul Ahrar, en utbrytergruppe fra pakistansk Taliban, tok på seg ansvaret for det angrepet.

Afghanske Taliban har en sterk tilstedeværelse i Quetta. Balutsjistan er Pakistans største og fattigste provins og grenser til både Afghanistan og Iran.

Balutsjistan har lenge vært åsted for angrep fra væpnede islamister og andre ekstremister, samt separatister som kjemper for løsrivelse fra Pakistan.