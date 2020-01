Bombeangrepet fant sted i utkanten av hovedstaden i den urolige provinsen Balutsjistan fredag kveld.

Én politibetjent ble drept, og politiet etterforsker om han var målet for angrepet, ifølge den lokale politisjefen Mohammad Ajmal.

En lege på et sykehus i Quetta sier at de har mottatt 10 drepte og 16 sårede.

Ingen tok umiddelbart på seg ansvaret for bomben, som gikk av få dager etter at to soldater ble drept av en veibombe i Quetta.

Hizbul Ahrar, en utbrytergruppe fra pakistansk Taliban, tok på seg ansvaret for det angrepet.

Afghanske Taliban har en sterk tilstedeværelse i Quetta. Balutsjistan grenser til Afghanistan og Iran, og provinsen er også åsted for et mindre separatistopprør.