Seks år gamle Florence Widdicombe åpnet en eske med fargerike julekort for å skrive julehilsen til vennene sine. Kortene var kjøpt hos butikkjeden Tesco, som hvert år selger kort til inntekt for veldedige formål. Da jenta fra Tooting, sør i London, kom til det tredje eller fjerde kortet, fant hun til sin forskrekkelse at det var skrevet på.

Kortet, som var dekorert med et bilde av en valp med julenisselue, inneholdt en håndskrevet, desperat melding fra et kinesisk fengsel.

Ifølge The Sunday Times viste hun kortet til faren sin, som først trodde det var en spøk. Så leste han det som sto skrevet i store bokstaver:

«Vi er utenlandske fanger i Shanghai Quingpu fengsel i Kina», åpner meldingen, som fortsetter med å fortelle at avsenderne er tvunget til å arbeide mot sin vilje, og ber om hjelp til å varsle en humanitær organisasjon.

De anonyme skribentene ba også om at en «Peter Humphrey» måtte kontaktes.

Laget av fanger

Jentas far, Ben Widdicombe, opplevde budskapet som alvorlig og prøvde å spore opp Humphrey. Han viste seg å være en tidligere journalist som tilbrakte 23 måneder i det samme kinesiske fengselet. Han ble løslatt etter stort diplomatisk press, og beskrev seneree soningen som «å være i et bur».

– Vi ble sjokkerte, og følte oss forpliktet til å gi beskjeden til Humphrey som vi ble bedt om, forteller faren.

Humphrey på sin side kontaktet The Sunday Times, og saken har fått stor oppmerksomhet både i England og internasjonalt. Ikke minst da en tidligere fange som hadde sonet sammen med Humphrey, hevdet at han hadde vært med på å produsere og pakke julekort til Tesco i fengselet.

Innstilt kortproduksjonen

Tesco har innstilt all produksjon av julekort i den kinesiske fabrikken, og trukket salget av kortene.

En talsmann for Tesco har uttalt at de er sjokkert over anklagene og har startet en granskning. Han understreker også at kjeden aldri ville tillat tvangsarbeid i sin leveringskjede. Han forteller også at fabrikken ble sjekket nylig, uten at det ble funnet tegn til tvangsarbeid.

Kirsty Wigglesworth, AP

Ifølge The Guardian, er det ikke første gang meldinger fra kinesiske fanger er smuglet ut på julekort. I 2017 fant Jessica Rigby et håndskrevet julekort i en boks fra kjeden Sainsbury’s. Budskapet var: «Ønsker deg hell og lykke, hilsen tredje produksjonsgruppe Guangzhou fengsel.»

I 2014 fant Karen Wisinska fra Fermanagh i Nord Irland en lapp i en bukse hun kjøpte i Belfast. Budskapet var at buksene ble produsert i Kina av fanger som ble behandlet som slaver.

Det er foreløpig ikke kjent om julekortet har fått konsekvenser for skribenten.

Og Florence? Hun vil trolig se ekstra nøye på julekortene før hun skriver neste år.