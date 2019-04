Valgdagsmålinger viser at det kan bli svært jevnt valgresultat i Israel

Saken oppdateres utover kvelden.

Én måling viser dødt løp, mens to andre gir Blått og Hvitt en knepen ledelse, men det er høyst usikkert om det betyr at den tidligere generalen Benny Gantz kan overta som statsminister.

Hverken det nåværende regjeringspartiet Likud og eller Blått og Hvitt ligger an til å få flertall i nasjonalforsamlingen Knesset på egen hånd og må basere seg på samarbeid med flere mindre partier.

Ifølge avisen Haaretz viser valgdagsmålingene at det er koalisjonen til statsminister Benjamin Netanyahu som kan få flertall.

Den endelige valgresultatet er ikke klart før onsdag morgen. Da vil israelerne våkne opp til et resultat som vil avgjøre om Netanyahu får enda noen år ved makten etter å ha vært statsminister i sammenhengende ti år.

Lav arabisk-israelsk valgdeltagelse

Ledelsen i de to arabisk-israelske partiene som nå er representert i nasjonalforsamlingen Knesset, frykter lav valgoppslutning blant sine velgere. I følelsesladede appeller ba de velgerne om å komme til valglokalene og stemme.

Flere steder var det rop fra minaretene i moskeene om at folk måtte delta i valget.

Meningsmåleren Camil Fuchs sier til israelsk TV at han aldri har sett et lignende fall i valgdeltagelsen i denne befolkningsgruppen.

Varslet boikott

Ved 15-tiden tirsdag ettermiddag hadde bare 20 prosent av de arabiske israelerne avgitt stemme, ifølge avisen Jerusalem Post.

Mange arabiske israelere har tidligere varslet boikott av valget i protest mot statsminister Benjamin Netanyahu. Han har blant annet fått vedtatt en lov om at retten til nasjonal selvbestemmelse i Israel kun gjelder for jøder.

Fakta: Valg i Israel Statsminister Benjamin Netanyahu skrev ut nyvalg etter at utenriksminister Avigdor Lieberman og hans parti Yisrael Beiteinu forlot regjeringskoalisjonen i november. Dette førte til at regjeringen fikk knappest mulig flertall i Knesset med 61 av 120 representanter. Netanyahus høyreparti, Likud, ligger ifølge meningsmålinger an til å få rundt 30 av de 120 representantene i Knesset ved valget 9. april. Felleslisten Blått og hvitt ligger an til å bli omtrent like store. Den består av de tre partiene Israels motstandsdyktighet (ledet av tidligere forsvarssjef Benny Gantz), Telem (ledet av tidligere forsvarsminister Moshe Yaalon) og Yesh Atid (ledet av tidligere finansminister Yair Lapid). Likud har imidlertid støtte fra flere ultraortodokse og ultranasjonalistiske småpartier. Netanyahu kan derfor trolig styre videre i spissen for en koalisjon med 66–67 representanter i ryggen. Blått og hvitt vil, selv i koalisjon med Arbeiderpartiet, venstrepartiet Meretz, de arabiske partiene og eventuelt flere mindre sentrumspartier, trolig bare få 53–54 representanter. Valgdeltagelsen kan imidlertid gi utslag, og en rekke partier ligger an til å havne under sperregrensen på 3,25 prosent. Dersom Netanyahu får fornyet mandat, kan en ny koalisjonsregjering få kort levetid. Israelsk politi har tre ganger anbefalt at det tas ut tiltale mot statsministeren for korrupsjon og maktmisbruk, noe landets riksadvokat har sagt at han akter å gjøre. Det vil trolig føre til nyvalg. Kilde: NTB

Også statsministeren var redd for dårlig oppslutning om valget og at det kan føre til at han går på et tap. Han var så bekymret var han at han reiste til en strand, der mange israelere nøt den fine dagen, og oppfordret folk til å oppsøke valglokalene.

Ved 20-tiden lokal tid var valgdeltagelsen på 61,8 prosent og dermed lavere enn valget i 2015.

Skjulte kameraer

Valgdagen i Israel ble det kjent at regjeringspartiet Likus hadde utplassert 1200 skjulte kameraer som ulovlig filmet velgere.

De skjulte kameraene var først og fremst utplassert i valglokaler i områder der det bor mange arabiske israelere, skriver The Times of Israel, men noen kameraer ble også funnet i valglokaler i ultraortodokse områder.

Regjeringspartiet Likud bekreftet at det var deres medarbeidere som hadde utplassert kameraene for å hindre valgfusk.

Statsminister Netanyahu sa at det burde vært skjulte kameraer i alle valglokaler.

– Det skulle vært kameraer over alt, ikke skjulte kameraer, sa Netanyahu til journalister etter at han hadde avlagt stemme i Jerusalem.

Journalisten Sami Abed Alhamed la ut bilder av noen av de 1200 kameraene på Twitter:

משקיפים מטעם הליכוד הגיעו לקלפיות בחברה הערבית עם מצלמות נסתרות pic.twitter.com/Ov0nCHSCk8 — sami abed alhamed سامي عبد الحميد (@samiaah10) April 9, 2019

Arabisk-israelske politikere reagerer sterkt på kameraene og sier de er i strid med loven. En talsmann for Israels sentrale valgkomité bekrefter at det er ulovlig å filme folk mens de avgir stemme og politiet etterforsker saken.

Likud hevder også at alle Likud-stemmesedler har forsvunnet fra 26 stemmelokaler i byen Petah Tikva.

Felleslisten Blått og hvitt sier de har fått meldinger om at stemmesedler med deres navn er ugyldiggjort ved at det er tegnet merker på dem. Statsminister Netanyahu hevder medlemmer av Blått og hvitt har gjort det samme med Likud-stemmesedler.

Omtrent like store

Meningsmålinger tyder på at Netanyahus parti Likud og Gantz' partiallianse Blått og Hvitt vil bli omtrent like store.

Den som skal danne regjering, må klare å sette sammen en koalisjon for å få et flertall i parlamentet i ryggen.

Netanyahu har trolig best forutsetninger for å gjøre det. Dermed har den 69 år gamle statsministeren gode muligheter for å fortsette – med støtte fra høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partier i Knesset.

– Trenger få plasser til

– Det er mange mennesker som vil at vi skal fortsette denne fantastiske reisen som førte Israel til det beste tiåret i landets historie, sa Netanyahu etter å ha stemt sammen med sin kone i Jerusalem tirsdag.

Netanyahus utfordrere har på sin side et sterkt håp om å overta regjeringskontorene etter den korrupsjonsanklagede «Bibi».

Seieren er bare ett skritt unna, hevdet Yair Lapid fra partiet Blått og Hvitt på valgdagen.

– Vi trenger to plasser til for å vinne dette historiske valget i Israel. Alle stemmer som går til andre partier enn Blått og Hvitt, er en stemme for Netanyahu, sa Lapid da han stemte i Tel Aviv.

Opposisjonspartiets statsministerkandidat, den pensjonerte generalen Benny Gantz, var også håpefull da han avla stemme. Han ba velgerne ta ansvar for demokratiet og sørge for at landet får «en ny soloppgang og ny historie».

Men selv velgere som ønsker seg nye tider, regner med at Netanyahu, som kalles Bibi, kommer til å vinne nok en gang.

– Jeg tror Bibi vil vinne igjen, og at landet bare vil fortsette å bli verre, sa Adi Grinberg til nyhetsbyrået DPA da hun avla stemme i Tel Aviv.