– Jeg har gjort det jeg mener er min oppgave - å styrke NATO i en urolig tid, sa generalsekretær Jens Stoltenberg da han møtte norsk presse i Washington DC tirsdag ettermiddag.

Stoltenberg kom rett fra Det hvite hus der han hadde hatt møter med president Donald Trump og regjeringen tidligere på dagen. Mens de to satt i de karakteristiske stolene foran peisen i Det ovale kontor roste Trump jobben Stoltenberg har gjort. Stoltenberg er i Washington for å markere 70-årsdagen for den transtlantiske forsvarsalliansen.

På spørsmål fra Aftenposten om hva han synes NATO har oppnådd på 70 år, svarte Trump slik:

– Jeg tror de har oppnådd mange ting, men jeg tror også de står for og signaliserer sannhet og styrke. Og de har en stor leder.

Spenningen stiger

Stoltenberg sa på pressekonferansen med norske journalister at han mener fokuset på å investere mer i forsvar er riktig fordi Europa nå er inne en mer usikker tid.

– Det var riktig og forståelig at man bygget ned etter den kalde krigen, for da gikk spenningen og truslene ned. Men nå går spenningen og truslene opp, da må vi investere mer, sa Stoltenberg.

Han trakk blant annet frem den vaklende nedrustningsavtalen INF som en stor utfordring i Europa. USA har kunngjort at de trekker seg fra avtalen om ikke russerne endrer kurs i løpet av 180 dager.

– Det er veldig alvorlig at en av de viktigste nedrustningsavtalene vi har, INF-avtalen som forbyr mellomdistansevåpen, nå er i ferd med å bli ødelagt fordi Russland utplasserer nye mellomdistansevåpen i Europa, sa Stoltenberg.

NATO er ikke ute etter å isolere russerne, sa generalsekretæren.

– Vi må snakke med Russland - Russland er vår nabo. Vi må unngå misforståelser og hendelser som kan komme ut av kontroll, sa Stoltenberg.

Skrøt av Jens

I løpet av seansen i Det ovale kontor forklarte Trump hvorfor han var så begeistret for den norske NATO-sjefen. Men han var også opptatt av en annen ting – at Stoltenberg offentlig hadde rost Trump fordi han fikk de andre NATO-landene til å investere mer i forsvar:

– Han gikk ut og sa «for en god jobb han gjør». Mange liker ikke å gi meg æren for noe som helst. Media sier aldri noe positivt. Men han (Stoltenberg) ga meg faktisk æren – nå har vi økt (forsvarsbudsjettene) med 100 milliarder og det skal bli enda mer innen utgangen av 2020, sa Trump.

Det er tredje gang Stoltenberg besøker Det hvite hus. Trump snakket om forholdet til NATO og Stoltenberg for det fremmøtte pressekorpset.

– Takk for din sterke forpliktelse til NATO, sa Stoltenberg.

Ville ha Stoltenberg

Presidenten kommenterte også Stoltenbergs forlengelse som NATO-sjef. Han fikk to nye år, og blir med den lederen som har sittet nest lengst som generalsekretær.

– Jeg setter pris på jobben han har gjort, han har gjort en strålende jobb, sa han.

Trump sa at det var en ettertraktet jobb.

– Men jeg hadde ingen tvil om hvem jeg ville ha i jobben – jeg støttet deg 100 prosent, sa Trump om Stoltenberg.

Trumps favoritt

Presidenten liker å fremheve at Stoltenberg har gitt ham æren for å ha økt villigheten blant NATO-allierte til å bruke penger. Trump nevner svært ofte Stoltenberg med navn i sine taler og på folkemøter.

Han har også sagt flere ganger at Stoltenberg er «Trumps største fan» på grunn av den styrkede økonomien i NATO, ifølge NTB.

Stoltenberg har fått mye av æren for å ha vært en brobygger mellom den NATO-skeptiske amerikanske presidenten og lederne av de andre NATO-landene.

Han måtte drive intenst akuttdiplomati i fjor sommer i Brussel, da Trump skapte krisestemning på NATO-møtet ved å antyde at amerikanerne kunne «gå sine egne veier».

Forsiktig forsikring fra Pence

Visepresident Mike Pence gratulerte også Stoltenberg med forlengelsen som NATO-sjef.

– Vi ønsker det velkommen. Ditt lederskap i NATO har vært en tid med fornyet styrke i vår allianse, sa Pence.

Pence sa at det alltid har vært viktig for USA å ha to tanker i hodet på samme tid: De har alltid vært forpliktet til NATO samtidig som de har krevd at medlemslandene skal betale. Han mener at disse tingene ikke er gjensidig utelukkende.

– Tidlig i sin periode gjorde Trump det klart at vi ikke kan bry oss mer om deres sikkerhet enn de bryr seg om sin egen sikkerhet, sa Pence om medlemslandenes økonomiske bidrag til forsvarsalliansen.

Pence pekte på den styrkede økonomien og at flere medlemsland nå ligger bedre an med tanke på å nå toprosents-målet, som sier at medlemsland skal bruke to prosent av sin BNP på forsvar.

– Du har vært en sterk stemme for det, sa Pence og la til at han ville uttrykke sin takknemlighet for det.

Han takket også Stoltenberg for at han «anerkjenner at presidentens lederskap til syvende og sist» har ført til en styrking av NATO.

