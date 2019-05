Trump maner til republikansk samhold i abortsaken

– Som de fleste vet, og for dem som ønske å vite det, er jeg veldig for liv, med tre unntak: Voldtekt, incest og beskyttelse av mors liv. Det er den samme holdningen som Ronald Reagan tok, skriver presidenten på sosiale medier lørdag kveld.

Trump befester dermed at dette er den tradisjonelle, republikanske linjen som har stått fast siden Reagan var president for over 35 år siden.

Splitter innad

Abortspørsmålet har utviklet seg til å bli svært betent i USA generelt, men spesielt innad i det republikanske partiet.

Den intense abortmotstanden og de nyinnførte strenge lovene i flere konservative delstater i sør og i Midtvesten faller moderate og liberale republikanere tungt for brystet. Landet har ingen formalisert føderal abortlov slik som Norge har, og derfor har delstatene egne lover. Flere av de lovene som er innført nå, som tilnærmet forbyr all abort, kan imidlertid være i strid med USAs grunnlovsvern av retten til selvbestemt abort.

Trump er tydelig bekymret for at Demokratene skal bruke striden innad hos Republikanerne til sin fordel i den kommende valgkampen.

– Vi har kommet veldig langt de to siste årene med vidunderlige nye føderale dommere (mange flere kommer), to flotte nye høyesterettsdommere, Mexico by-strategien og en helt ny og positiv holdning til retten til liv. Det radikale venstre, med senabort (og verre), imploderer på dette området. Vi må holde sammen og Vinne for Livet i 2020. Hvis vi er dustete og ikke holder sammen som ett, kan – og vil – alle våre hardt tilkjempede seire for livet raskt forsvinne, advarer Trump.

– Jeg er ikke der

En av de høyest rangerte republikanerne etter presidenten til å distansere seg fra de nye, strenge lovene, var California-republikaner Kevin McCarthy, som er gruppeleder for republikanerne i Representantenes hus.

– Jeg tror på unntak for voldtekt, incest og mors liv, og det er det jeg har stemt for, uttalte han fredag.

Alabama-senator Richard Shelby har understreket at han alltid har støttet at det gjøres unntak for incest og voldtekt. I hjemstaten hans har de nylig godkjent en ny lov der det straffes med fengsel å ta abort, selv om kvinner er blitt gravide etter incest eller voldtekt.

– Jeg er ikke der nede, kommenterer han om godkjenningen av den strenge abortloven.