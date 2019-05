Mike Pompeo i hastemøter om Iran

Pompeo skulle egentlig til Moskva, men avlyste i ellevte time for å få på plass møtene i EU-hovedstaden.

Der møtte han EUs utenrikssjef Federica Mogherini, Tysklands utenriksminister Heiko Maas, Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt og Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian for å diskutere Iran.

Senere mandag møtte han også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Utenriksministrene samlet

Pompeos besøk kom som en overraskelse i Brussel, der EUs utenriksministre var samlet til møte mandag.

Maas fortalte etter møtet at han hadde benyttet anledningen til nok en gang å understreke hvor viktig atomavtalen er for europeisk sikkerhet.

Ifølge ham er avtalen det beste man har for å sikre at Iran ikke skaffer seg atomvåpen.

– Jeg gjorde det klart at vi er bekymret over utviklingen og spenningen i regionen. Vi ønsker ikke at dette skal føre til en militær eskalering, sa Maas.

Francisco Seco / AP / NTB scanpix

Frykt for eskalering

Hunt kom med lignende uttalelser.

– Vi er bekymret for at en uintendert eskalering vil kunne føre til en mye mer alvorlig situasjon enn i dag, sa den britiske utenriksministeren i forkant av diskusjonen med Pompeo.

Ifølge Hunt er det viktig at alle forstår risikoen.

– Hvis Iran blir en atommakt, er det sannsynlig at nabolandene vil ønske å skaffe seg atomvåpen også. Dette er allerede den mest ustabile regionen i verden, så det ville vært et stort skritt i feil retning, sa han.

Ser mørkt ut

EUs håp er fortsatt at det skal la seg gjøre å redde atomavtalen med Iran.

Men europeerne innrømmer at det nå ser mørkt ut.

Krisen har oppstått etter at iranerne i forrige uke varslet at de vil trekke seg fra deler av avtalen, ett år etter at USA gjorde det samme og gjeninnførte sanksjoner mot Iran.

EU har på sin side arbeidet intenst for å avverge at avtalen rakner, men har i realiteten hatt lite å stille opp med.

Ultimatum

Irans president Hassan Rouhani har samtidig stilt et ultimatum til EU og øvrige avtaleparter. Hans krav er at det må komme på plass nye tiltak innen 60 dager for å beskytte oljesektoren og banksektoren i Iran mot de nye sanksjonene fra amerikansk side.

Slik «utpressing» gjør ikke saken noe enklere, sa Litauens utenriksminister Linas Linkevicius da han ankom til utenriksministermøtet i Brussel.

– Det øker ikke tilliten. Og mangel på tillit er en hovedutfordring i denne saken, sa han.

Ingen kompromissvilje

Anonymt forteller diplomater at de håper det skal være mulig å bruke de 60 dagene til å få ned temperaturen i saken. Det er også planlagt møter mellom EU og USA i Washington om to uker.

Men amerikanerne har ikke vist noe tegn til kompromissvilje.

– Vi har havnet i en situasjon der USA ser på EU nesten som en fiende. Det er noe nytt, sa Sveriges utenriksminister Margot Wallström i Brussel.

Hun stemplet amerikanernes press mot Iran som «kontraproduktivt».

Videre til Russland

Pompeo sa for din del ingenting til pressen da han ankom til EUs hovedkvarter.

Etter møtene i Brussel reiser han videre til den russiske byen Sotsji. Der skal han møte president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov til samtaler tirsdag.