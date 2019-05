Søndag er siste dag av valget til EU-parlamentet, verdens nest største valg, med 400 millioner stemmeberettigede i 28 land.

Valget, som tradisjonelt har slitt med å få velgerne ut av sofaen, skal peke ut utsendinger til EUs folkevalgte forsamling. Blant annet har flere høyrepopulistiske partier klart å bli valgvinnere i EU-valg tidligere. Også i årets valg er det et av de store spenningsmomentene. Vil den konservative gruppen (Høyres søsterpartier) og sosialdemokratiske gruppen (Arbeiderpartiets søsterpartier) for første gang sitte på færre enn halvparten av setene i EU-parlamentet?

Fakta: EU-valget Valget til nytt EU-parlament startet torsdag 23. mai i Nederland og Storbritannia, fredag 24. mai i Irland og Tsjekkia, lørdag 25. mai i Latvia, Malta og Slovakia og søndag 26. mai i EUs øvrige 21 medlemsland. De første valgresultatene kan ventes rundt kl. 23 søndag. Alt i alt skal det velges 751 representanter. Antallet vil bli redusert til 705 representanter hvis Storbritannia forlater EU. Om lag 400 millioner europeere har stemmerett i valget. X

Valget blir også fulgt nøye i hovedstedene og blir sett på som et barometer på den politiske situasjonen i landene. Ifølge Reuters kan valgresultatet ha stor nasjonal betydning i flere land.

Her er noen av landene du bør følge med:

Fransk duell: Da den liberale Macron overraskende slo ut konkurrentene i presidentvalgen for to år siden, feiret han seieren til toner av selveste EU-hymnen. Macron har tatt til orde for tettere EU-integrasjon, men det siste halvåret har vært preget av protestene fra de gule vestene. Demonstrantene stiller ikke til valg, men det gjør Marine Le Pens Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front). På meningsmålingene Le Pens parti ørlite foran Macrons.

Valget blir sett på som et tegn på Macrons styrke, og risikerer å bli en slags folkeavstemning over ham, skriver Le Monde. Det vil bli sett på som et stort tilbakeslag for Macron dersom Marine Le Pens parti blir størst, og kan ha betydning for hans gjennomslagskraft.

Britisk kaos: Her har partileder og statsminister Theresa May varslet sin avgang, og de fleste forventer at de to store partiene, De konservative og Labour, vil gjøre katastrofalt dårlige valg.

EU-valget skjer to måneder etter at britene etter planen skulle ha forlatt unionen. Med sist torsdag ble det likevel valg siden de fortsatt er EU-medlemmer.

Spenningsmomentet i Storbritannia er hvor store henholdsvis anti-EU og pro-EU-partiene vil bli. Selv kjente navn fra de store partiene har sagt at de ikke vil stemme på sine gamle partier. Michael Heseltine, som sitter i Overhuset og som har vært en konservativ politiker i flere tiår, har sagt at han ville stemme på de EU-vennlige Liberaldemokratiene.

Også Alastair Campbell, eksstatsminister Tony Blairs høyre hånd, har sagt at han for første gang i sitt liv ikke stemte på Labour, men valgte et parti som er tydelig for EU-medlemskap. Det er imidlertid ventet at Nigel Farages Brexit-parti blir størst.

Tysk stamina: Forbundskansler Angela Merkel har sagt at hun ville hoppe av, og har alt overlatt partiledervervet til en annen. Men akkurat når Merkel går av, er ikke klart. Ifølge Reuters vil et dårlig valg for Merkels kristeligdemokratiske parti kunne føre til krav om at hun må klargjøre tidspunktet for når hun skal overlate roret til andre. Også i Tyskland vil det være knyttet spenning til hvor stort det innvandringskritiske partiet Alternativ for Tyskland blir.

Nederlandsk overraskelse: I oppkjøringen til helgens EU-valg har det store spørsmålet vært hvor store høyrepopulistiske partier vil bli. Dette er partier som i utgangspunktet er imot EU-medlemskap og som også er kritiske til innvandring og klimatiltak. Dette gjelder også i Nederland, hvor et helt nytt parti, Forum for demokrati, har gjort det godt på meningsmålingene.

Foreløpige resultater fra Ipsos viser imidlertid at det sosialdemokratiske PvdA fikk flest stemmer. Samme måling viser, ifølge Reuters, at såkalte tradisjonelle partier, som er for EU, fikk 70 prosent av stemmene. Hvis dette blir det endelige resultatet når opptellingen er klar, vil det bli stilt spørsmål om kaoset i Storbritannia kan ha hatt en effekt også i Nederland, eller om støtten til sosialdemokratene kan skyldes at nederlenderne har en egen kandidat, Frans Timmermanns, til vervet som leder av EU-kommisjonen.

Dobbel dansk: EU-valget i Danmark skjer bare dager før valget til Folketinget. Det vil derfor være knyttet spenning til om valgresultatet blir en forsmak på valget til nasjonalforsamlingen 5. juni. Blant annet er det ventet at EU-kritiske Dansk Folkeparti nesten vil bli halvert sammenlignet med forrige EU-valg. Oppslutningen om EU er historisk høy i Danmark, noe som blir forklart med rotet rundt brexit.

Grønn bølge? Meningsmålinger har vist at mange velgere mener klimaspørsmålet er det viktigste for dem, samtidig som innvandring og EU-skepsis har preget valgkampen i flere land. I Irland har De grønne fått de største overskriftene etter foreløpige resultater som viser at de får 9 prosent av stemmene og dermed sine første seter i EU-parlamentet fra øystaten. Søndag kveld blir det klart om det går en grønn bølge over Europa.