Etter måneder med tilsynelatende kollegiale samtaler er tonen en helt annen når Kinas handelsutsending Liu He torsdag returnerer til forhandlingsbordet i den amerikanske hovedstaden.

USA anklager Kina for å ha trukket seg på løfter de tidligere har blitt enige om, og har økt innsatsen i handelskrigen med trusler om å øke tollen fra 10 til 25 prosent på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar ved midnatt natt til fredag.

President Donald Trump gjentok trusselen på et valgkamparrangement i Florida onsdag.

– De brøt avtalen. De kan ikke gjøre det. Så de må betale hvis vi ikke kommer fram til en avtale, sa han.

– Vil ikke kapitulere

Kina varsler at de vil svare med «nødvendige mottiltak» dersom USA gjør alvor av trusselen.

– USA har gitt oss mange merkelapper, blant annet at vi trekker oss fra løfter og går tilbake på vårt ord. Mange løfter har blitt prakket på Kina, sier Gao Feng, talsperson for Kinas handelsdepartement.

– Den kinesiske parten har holdt sine løfter, og dette har aldri endret seg, legger han til.

Uten å spesifisere hvilke mottiltak Kina vil iverksette, advarer han om at Kina «har forberedt seg på alle mulige utfall».

– Kina kommer ikke til å kapitulere under noen form for press, og vi har evne og vilje til å forsvare våre interesser, sier Gao.

Anklager om brudd

Amerikanske tjenestemenn anklaget denne uka sine kinesiske motparter for å ha trukket seg fra viktige deler av en handelsavtale de har jobbet med siden begynnelsen av året.

USA krever inngripende endringer i Kinas økonomi, blant annet at statlige selskaper skal styres etter markedsprinsipper, reduserte subsidier og umiddelbar stans i angivelig tyveri av amerikansk teknologi. For Kina er mange av disse løftene vanskelig å innfri, ettersom de kan undergrave kommunistpartiets politiske makt.

– Det viser seg at kineserne hadde dratt fram et viskelær og begynt å gå tilbake på ting de hadde tilbudt, sier Scott Kennedy, Kina- og handelsekspert ved Center for Strategic and International Studies (CSIS).

– De innså ikke da at USAs regjering ville reagere på den måten den gjorde, fortsetter han.

Han legger til at faren for misforståelser er relativt stor fra begge sider, og at begge parter mener de har det beste utgangspunktet for å overleve handelsdisputten.

Går tom for varer

USA og Kina har til sammen økt tollsatsene på varer verdt 360 milliarder dollar fra de to landene, noe som blant annet har gått utover USAs landbrukseksport til Kina og fabrikksektoren i begge land.

Fredagens varslede tolløkning rammer et bredt utvalg kinesiske produkter, alt fra elektrisk utstyr og maskineri til sjømat og møbler. Næringsdrivende innen de utsatte bransjene sier den brå tolløkningen vil skape kaos og føre til oppsigelser, økte kostnader og ytterligere utflagging til Sørøst-Asia.

I USA klager selskapene på tapte eksportmarkeder, forstyrrelser i verdikjeder og økte kostnader, men landet opplever fortsatt stabil økonomisk vekst og fallende arbeidsledighet.

På grunn av den skjeve handelsbalansen begynner Kina å gå tom for amerikanske produkter som de kan øke tollsatsene på. Kineserne har imidlertid en rekke andre våpen, som å innføre særskatter eller starte etterforskninger som kan forstyrre amerikanske selskapers virksomhet.

Nedgang på børsene

Handelssamtalene følges med argusøyne i resten av verden. Både i Europa og Asia førte usikkerhet rundt utfallet til fall på børsene.

FTSE 100, DAX 30, CAC 40 og Oslo Børs åpnet torsdag alle ned, mens Hang Seng, Nikkei, Kospi og Shanghai Composite Index i Asia stengte i rødt onsdag.