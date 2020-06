Turistsektoren i Italia venter et voldsomt fall denne sommeren etter en vinter og vår da store deler av landet var stengt ned på grunn av koronapandemien.

Landet, som i 2018 tok imot 60 millioner utenlandske turister, regner med 56 millioner færre overnattinger i år, ifølge Firenzes senter for turismestudier.

Det innebærer et tap på 3,2 milliarder euro for en sektor som står for 13 prosent av Italias BNP. Nesten halvparten av tapet skjer i hotellsektoren.

– En nedgang var ventet, men om det fortsetter slik, blir dette det verste året for turistnæringen siden 1998, sier Vittorio Messina i Assoturismo, Italias turistorganisasjon.

Ingen kommer

Etter to måneders nedstengning ble det åpnet for europeiske turister 3. juni, men fortsatt har ikke turister fra utenfor Schengen adgang til landet.

– Jeg kunne håpe at de forsto hvor alvorlig vi tar sikkerheten, sier Mariateresa Mazza de Piccioli, som driver med utleie av leiligheter.

På Piazza del Duomo, foran Milanos kransekake av en katedral, er det fullt av duer, men lite folk. Langs shoppinggatene i nærheten og i galleriet Vittorio Emanuele II høres ingen andre språk enn italiensk.

– Jeg tror ikke jeg har sett en utenlandsk turist siden før nedstengningen, sier turistguiden Lorenzo Regiroli mens han skuer utover den nesten folketomme plassen.

Italienere i eget land

Men til tross for at utlendingene uteblir, finnes det andre grupper som har begynt å komme i stadig striere strømmer, nemlig italienere som vil se sitt eget land når mye av utlandet er stengt for dem.

For å oppmuntre italienere til å være turister i eget land og bidra til å få turistsektoren opp i stående igjen, har myndighetene lansert et «feriebonus»-program for å gi familier med lav inntekt opp til 500 euro de kan bruke på hotellovernattinger i Italia.

Regiroli har også fått flere bestillinger fra byens egne beboere som ønsker en guidet tur når de ikke kan dra til utlandet. De lokale er mer interessert i eldre historie enn utlendingene, sier han.

– Jeg planlegger faktisk en byvandring der pesten i Milano er tema, for jeg tror pandemier kan ligge i tiden, sier han, halvt på spøk, halvt på alvor.

Også for innenlandske turister er det strenge regler for å minske risikoen for smittespredning. Bare ti får delta i en guidet gruppe, og alle må ha munnbind og tilgang på Antibac.

Bergamo skremmer

Mange som besøker Milano, drar gjerne også på utflukt til Bergamo med sin kjente gamleby. Men Bergamo har i år fått en helt annen klang for mange, etter 6.000 koronadøde av byens 150.000 innbyggere – de høyeste dødeligheten i hele Europa.

– Jeg klandrer ikke turistene. Bildene av kirken vår, full av likkister, ble jo sett av hele verden. Alle så det. Klart man blir redd, sier de Piccioli.

Hun understreker at byen er trygg nå, men at hun selv ikke har tall på hvor mange kjente hun mistet under pandemien.

Men på restauranten De Mimmo i Bergamos gamleby er det feststemning etter at de fikk sin første internasjonale booking – en gruppe sveitsere som kommer 13. juli.